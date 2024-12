Bellano. Approvato il bilancio, 15,3 milioni di euro per servizi e investimenti

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione per il prossimo anno

Tra le priorità del bilancio, l’incremento delle entrate turistiche, lo sviluppo di nuove infrastrutture e la realizzazione di ambiziosi progetti di riqualificazione

BELLANO – È stato approvato il bilancio di previsione, che ammonta a ben 15,3 milioni di euro. Il documento ha ricevuto il voto unanime dei consiglieri di maggioranza di “Bellano Guarda Avanti” e di quelli di minoranza di “Bellano si Rinnova”. L’altro gruppo di minoranza, “Progetto Comune”, ha invece abbandonato i lavori prima della votazione.

“Una cifra davvero importante, in linea con gli ultimi anni che testimonia la granitica solidità dei numeri del nostro documento programmatorio – commenta il sindaco Antonio Rusconi – Nonostante tagli e limiti imposti dal legislatore, in questi anni siamo stati capaci di rendere indipendente il bilancio del Comune di Bellano. Segno tangibile che testimonia il lavoro che da anni stiamo portando avanti al servizio del paese”.

Inoltre, aggiunge: “Ringrazio per questo risultato tutto il gruppo di Amministratori. Ognuno, per sua competenza, ha aiutato a reperire fondi, trovare idee e lavorare per spendere in modo oculato queste risorse”.

“Un ringraziamento speciale va all’Assessore al Bilancio Stefano Calvasina, alla Giunta, al Segretario e ai responsabili per il loro impegno e il duro lavoro che, anche quest’anno, ha permesso di approvare il bilancio entro i tempi stabiliti. Un bilancio che, come i precedenti, si orienta verso investimenti, valorizzazione delle risorse e un continuo servizio ai cittadini. Un sentito grazie anche alla responsabile dei servizi finanziari, Dottoressa Nadia Patriarca, per la sua professionalità nel redigere e concludere questi documenti nei tempi prefissati” commenta il sindaco Antonio Rusconi.

L’Assessore Calvasina analizza il documento: “Si tratta di un bilancio di previsione che ricalca l’indirizzo politico perseguito da questa Amministrazione, sia nel passato che nel presente mandato. Nello specifico, le azioni indirizzate alla valorizzazione del patrimonio pubblico, spesso legato al comparto turistico, consentono per l’ennesima volta di mantenere, e in alcuni casi di ampliare, l’offerta dei servizi rivolti ai Bellanesi”.

Inoltre, aggiunge: “Questo dato fondamentale è il segno della solidità che il piano economico dell’Ente ha oramai raggiunto, e che deve essere ora mantenuto e soprattutto non deve essere dato per scontato, non deve essere considerato ovvio o motivo per investire meno sul turismo, sugli eventi e su quello che a qualcuno sembra essere ‘superfluo’ perché, come ormai consolidato, è proprio questo che permette di mantenere in equilibrio la sensibile bilancia delle entrate e delle uscite”.

A conferma di quanto esposto, l’assessore sottolinea l’importanza dei numeri e aggiunge: “Se nel bilancio di previsione dello scorso anno erano previsti 1.762.000 euro di entrate dal comparto turistico, per l’esercizio finanziario 2025 ci si attende di raggiungere una cifra ancora più significativa, pari a 2.107.000 euro”.

Un totale così ripartito:

1.600.000 euro sono previsti dalla gestione dell’Orrido di Bellano e del BAC, che a oggi conta il museo multimediale della Cà del Diavol e la collezione permanente delle opere di Danilo Vitali nel rinnovato Spazio San Nicolao, e che durante il 2025 vedrà ampliare l’offerta culturale con l’apertura del Museo dedicato alla produzione artistica del Maestro Giancarlo Vitali e del Parco Lorla a fine 2025. Il raggiungimento di tale cifra è legato, oltre che dall’ampliamento dei siti visitabili, anche ad alcune ulteriori strategie, quali l’aumento di 1 euro sull’ingresso al sito naturalistico dell’Orrido di Bellano e la creazione del biglietto unico BAC declinato in soluzioni differenti che possano soddisfare le esigenze di una pluralità sempre crescente di visitatori e turisti.

330 mila euro sono previsti quali proventi dai parchimetri a cui aggiungere ulteriori 17.000 euro dalla gestione delle strade agrosilvopastorali, in linea con le previsioni di fine 2024. Si tratta di un dato importante che contribuisce a dare solidità all’investimento che si prevede di effettuare sull’area della stazione per la creazione di un nuovo silo. Dopo l’acquisizione del terreno, infatti, continuano le necessarie azioni di studio e valutazione, che ci restituiscono la necessità di reperire ancora più fondi per la realizzazione dell’opera.

160 mila euro sono previsti quale gettito dell’imposta di soggiorno, che viene confermata pari a 2 euro e prevista per ogni giorno di effettivo pernottamento. Anche questo dato è in ulteriore crescita rispetto a quanto previsto un anno fa, segno dell’attrattiva che il Comune continua ad esercitare nei confronti dei flussi turistici.

A fronte delle entrate generate dal settore turistico, è previsto uno stanziamento di 450 mila euro per la gestione dell’intero sistema BAC, pari al 21% delle entrate complessive. “Tale investimento, sebbene rappresenti una parte delle risorse, contribuisce in modo significativo alla creazione e al mantenimento di nuovi posti di lavoro nel paese, spesso occupati da giovani, perseguendo così un importante obiettivo sociale” spiega il sindaco.

“La spesa corrente complessiva prevista per il prossimo anno ammonta a 6,4 milioni di euro, una cifra considerevole per un Comune delle nostre dimensioni. A questa somma contribuiscono le entrate derivanti dall’IMU, pari a 1.680.000 euro, dall’IRPEF, con un totale di 345.000 euro (confermati gli scaglioni di reddito), e dalla TARI, che apporta 605.600 euro” sottolinea il sindaco.

Rilevanti sono anche i contributi previsti nel bilancio di previsione. 700 mila euro arriveranno grazie al bando ministeriale per i piccoli Comuni, che consentiranno di finanziare ulteriormente il progetto di riqualificazione del parco e della torre Lorla. A questi si aggiungono 290 mila euro da Fondazione Cariplo.

Regione Lombardia ha stanziato 200 mila euro, integrati con 50 mila euro di fondi propri, per la realizzazione di un tratto di marciapiede in località Castegna, a tutela del passaggio di residenti ed escursionisti lungo il Sentiero del Viandante, attualmente esposto lungo il tratto della SS 754.

Inoltre, 400 mila euro sono stati previsti dall’Autorità di Bacino per il progetto BREZZA, che prevede la realizzazione di un percorso cicloturistico dal Golfo della Stupenda fino all’abitato oltre la galleria delle Tre Madonne. In aggiunta, la Provincia di Lecco contribuirà con 2.100.000 euro nelle prossime annualità, mentre la quota di compartecipazione del Comune verrà ridotta a 290 mila euro.

Regione Lombardia ha previsto ulteriori 950 mila euro grazie all’ottenimento del bando Recap, che consentirà un significativo intervento di riqualificazione energetica del municipio. Questo progetto rientra nelle azioni mirate alla valorizzazione del patrimonio pubblico, alla riduzione dei consumi energetici a favore dell’ambiente e al conseguente risparmio economico per il mantenimento della struttura. A questo ammontare si aggiungono anche 50 mila euro provenienti dal GSE, che contribuiranno ulteriormente alla realizzazione di questa iniziativa.

Infine, Regione Lombardia ha stanziato 500 mila euro per interventi di messa in sicurezza dei versanti soggetti a dissesto idrogeologico lungo la strada comunale per Noceno, garantendo così la protezione e la stabilità dell’infrastruttura.

“Come evidenziato dai numeri, anche per la prossima annualità si prevede un significativo apporto di contributi extra-comunali, che garantiranno importanti investimenti sul patrimonio pubblico e sul territorio in generale. In particolare, è di grande rilevanza l’importo destinato alle progettazioni, che ammonta a 144 mila euro, di cui 30 mila euro coperti da un contributo statale – continua il sindaco – Questa cifra si conferma cruciale per approfondire il livello di dettaglio delle progettazioni delle opere previste nelle nostre linee programmatiche, con l’obiettivo di poterle presentare nei bandi specifici previsti nel corso dell’anno”.

Per quanto riguarda la copertura degli investimenti previsti, oltre ai contributi ottenuti da vari bandi, si segnala che la voce in entrata relativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione e ai contributi per i permessi di costruire ammonta a 110 mila euro, cifra in linea con i livelli registrati negli anni precedenti. In aggiunta alla spesa corrente, viene confermato il contributo per la fusione dei Comuni, pari a 420 mila euro, mantenendo così un importo in linea con gli anni precedenti e assicurando un margine di sicurezza rispetto alle previsioni di fine anno.

La solidità del bilancio dell’Ente, unita al raggiungimento e al consolidamento di entrate correnti significative, insieme alle azioni intraprese negli esercizi precedenti per ridurre l’indice di indebitamento, crea le condizioni favorevoli per l’accensione di nuovi mutui. Questi finanziamenti permetteranno di avviare la cantierizzazione di ulteriori e importanti opere pubbliche:

Ben 1.600.000 euro permetteranno la creazione di molti parcheggi nelle frazioni, in particolare a Ombriaco, Lezzeno, Villaggio Giardino, Comasira, Oro e Bonzeno. Si tratta di un’opera pubblica davvero rilevante, sia in termini di cifre che di utilità: la stabilità finanziaria generata dalle ingenti entrate del comparto turistico consente al Comune di affrontare una spesa così importante per andare a colmare, almeno in parte, un’esigenza che i cittadini manifestano ormai da tempo e che è figlia di mancati investimenti del passato che hanno visto preferire la monetizzazione degli oneri a discapito delle necessarie opere di urbanizzazione. Grazie all’accesso a questa importante forma di finanziamento, si potrà creare più di 100 nuovi posti auto, interamente a servizio delle frazioni.

290 mila euro rappresentano il cofinanziamento necessario per la realizzazione del progetto BREZZA precedentemente illustrato.

Infine, il riepilogo delle spese per le diverse missioni, comprensive dei relativi investimenti:

554.915 euro per istruzione e diritto allo studio: cifra in aumento che conferma e amplia l’offerta formativa per i ragazzi grazie ai numerosi progetti relativi a sport, teatro, educazione civica, sostegno alle famiglie, borse di studio e quanto contenuto all’interno del Piano di Diritto allo Studio. Sono inoltre previsti ulteriori fondi per proseguire il rinnovo degli arredi dell’istituto comprensivo.

1.274.922 euro per tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.

89.180 euro per politiche giovanili, sport e tempo libero: viene aumentato a 7.500 euro il capitolo specificatamente pensato per le proposte della Commissione Giovani.

868.131 euro per il turismo, comprensivo degli investimenti.

906.274 euro per sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente, grazie ai quali saranno possibili gli interventi di tutela del territorio e soprattutto mantenere alto il livello delle manutenzioni sul patrimonio naturale dell’Ente.

5.790.078 euro per trasporti e diritto alla mobilità, comprensivo dei tanti lavori pubblici in corso.

671.063 euro per diritti sociali, politiche sociali e famiglia: anche in questo caso si tratta di una cifra in linea con quelle degli esercizi finanziari precedenti, grazie alla quale è possibile continuare ad assicurare il necessario aiuto e sostegno a chi ne ha fatto e ne farà richiesta. L’impegno è quello di non lasciare indietro nessuno, stanziando i fondi necessari per le specifiche progettualità costruite anche in sinergia con l’ambito della Comunità Montana.

Infine, anche per il prossimo anno, è confermata la previsione di contributi destinati alle associazioni che presenteranno specifica richiesta, a supporto di progetti nei settori sociale, culturale, sportivo, turistico e di protezione civile, in continuità con quanto erogato negli anni precedenti.