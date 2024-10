Dervio. La minoranza richiede un incontro pubblico sul “peduncolo” per Milano-Cortina

La minoranza chiede un confronto diretto con l’amministrazione comunale

Il progetto ha un valore di 50 milioni di euro

DERVIO – Il gruppo di minoranza “Chiaramente Dervio” chiede con urgenza un confronto immediato con l’amministrazione comunale in merito ai lavori imminenti per il progetto “Potenziamento svincolo località Dervio“, un’iniziativa dal valore superiore ai 50 milioni di euro, promossa dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Quest’opera, attesa da anni, rappresenta un investimento di circa 50 milioni di euro e comporterà significative trasformazioni per il territorio e per la vita dei cittadini, inclusa l’espropriazione di terreni privati.

Consapevole dell’impatto che questo intervento avrà sulla comunità, il gruppo di minoranza “Chiaramente Dervio” ha sollecitato l’Amministrazione Comunale a organizzare al più presto un incontro pubblico per presentare in dettaglio il progetto, le tempistiche e le misure previste per ridurre i disagi durante i lavori.

Per garantire la massima trasparenza e promuovere un dialogo costruttivo, data l’importanza strategica di quest’opera, il gruppo di minoranza “Chiaramente Dervio” propone l’istituzione di una Commissione comunale ad hoc.

Infine, questa commissione, composta da rappresentanti sia della maggioranza che dell’opposizione, avrà il compito di monitorare il progetto e aggiornare i cittadini di Dervio, garantendo che le loro esigenze siano sempre prese in considerazione.