Elezioni a Mandello. Presentazione a teatro per Casa Comune: candidati e proposte

Serata pubblica a teatro con “Casa Comune per Mandello Democratica”

Presentata lista e programma. Scurria: “Balatti ha quel che serve per fare il sindaco”

MANDELLO – Teatro gremito ieri sera, pur nel rispetto delle misure anti-Covid, per il lancio della campagna elettorale di Casa Comune per Mandello Democratica: la lista di centrosinistra mercoledì sera ha presentato la propria lista, capitanata dal candidato sindaco Sergio Balatti, e il programma elettorale.

“Casa Comune ha una storia ventennale, di persone impegnate nella politica e per la comunità – ha sottolineato Grazia Scurria, volto simbolo di Casa Comune e capogruppo uscente in municipio, aprendo l’incontro al Teatro De André – un impegno che ha fatto parte per metà della mia vita. Spero che i cittadini di Mandello si riconoscano nei valori che hanno sempre contraddistinto questo gruppo”.

“Politica oggi è un termine che spesso assume connotati negativi, invece è un impegno bellissimo, significa occuparsi dei cittadini e dei loro bisogni. E’ quello che Casa Comune ha cercato di fare in questi anni” ha proseguito Scurria affiancata dal candidato sindaco Sergio Balatti, come in un passaggio di testimone tra i due.

Casa Comune ha governato Mandello con Riccardo Mariani ed ora punta a riconquistare il municipio dopo cinque anni di amministrazione Fasoli.

“Balatti è una persona a cui voglio bene personalmente e a cui tanta gente di Mandello vuole bene – ha detto ancora Scurria – ha dato tanto alla nostra comunità, si è impegnato per gli altri, ancora di più una volta arrivato alla pensione. Per fare il sindaco serve intelligenza, la sensibilità per capire le necessità dei cittadini, la generosità di andare incontro a questi bisogni e l’entusiasmo di portare a termine i propri obiettivi. Io credo che Sergio abbia tutti questi importanti requisiti. Gli faccio un grosso ‘in bocca al lupo’ e un augurio a Mandello di essere amministrata da lui”.

Balatti non sarà solo in questo compito: al suo fianco, Casa Comune propone una squadra totalmente rinnovata, con un solo consigliere comunale uscente in lista, Gloria Valassi.

Studenti, pensionati e lavoratori: Valentina Conca, Raul Cassinelli, Pino Valsecchi, Franco Corti, Mariarosa Bartesaghi, Guido Lanfranconi, Maurizio Gilardi, Gloria Valassi, Andrea Gilardoni, Susanna Barindelli, Dario Lafranconi, Pierino Moneta, Catia Tentori, Caterina Cerenghini, Paola Todde, Andrea Piva.

Le proposte di Casa Comune

Ad uno ad uno i candidati consiglieri sono saliti sul palco del teatro, presentando il programma elettorale di Casa Comune. “Una Mandello accogliente, sostenibile, bella e aperta” sono le parole chiave delle proposte formulate dal gruppo, come ha ricordato Balatti.

Casa Comune punta ad incrementare l’offerta, soprattutto oraria, del servizio scolastico, “per agevolare la vita quotidiana delle famiglie” mentre per l’ex area Sapio propone un progetto diverso da quello dell’attuale amministrazione comunale: non un ‘polo dello sport’ ma una cittadella della sicurezza dove poter ospitare la nuova caserma dei Carabinieri e le nuove sedi di Polizia Locale, Protezione Civile e Antincendio Boschivo.

Proposta una riqualificazione dell’area dei giardini, ampliando il lido alla zona della poncia per favorire un utilizzo più ordinato della spiaggia, mantenendo il lido fruibile per tutto l’anno con un locale di ristorazione. Sempre nella zona del lido si punta all’installazione di una piscina coperta per evitare ai mandellesi intessati lunghi spostamenti verso altri comuni. Coperta dovrà essere anche la piazza del mercato, con l’installazione di pannelli fono assorbenti per superare la diatriba con i residenti della zona in caso di eventi musicali.

Tra le altre proposte avanzate da Casa Comune c’è l’istituzione di una navetta che faccia spola tra il centro e le frazioni e il miglioramento della raccolta differenziata, con l’apertura tutti i giorni del centro di raccolta. Si punta poi alla realizzazione di una ciclabile verso Abbadia, alla valorizzazione dei beni storici e delle località montane.