Fratelli d’Italia di Bellano e centro Lario Orientale a sostegno del commercio locale

L’iniziativa si è svolta sabato a Bellano

Con la carta regalo per sostenere i prodotti italiani e i negozi di vicinato, incartando i regali di Natale dei cittadini

BELLANO – Il circolo di Fratelli d”Italia di Bellano e centro Lario Orientale è stato presente in piazza Tommaso Grossi a Bellano sabato 19 dicembre per invitare tutti i cittadini a sostenere il commercio locale per evitare che si spengano le attività del nostro territorio. Con la carta regalo per sostenere i prodotti italiani e i negozi di vicinato, incartando i regali di Natale dei cittadini.

“Purtroppo – fanno sapere dal Circolo – la grave crisi che vivono le attività commerciali insieme al ricorso sempre più diffuso degli acquisti on line, ha messo ulteriormente in crisi le realtà storiche del territorio. Il nostro scopo è quello di promuovere e sostenere, concretamente, tutte quelle realtà locali vera linfa del nostro territorio”.

Acquistare nelle attività commerciali locali è importante per molteplici aspetti, come hanno precisato i membri del Circolo Fratelli d”Italia di Bellano e centro Lario Orientale: “Il primo aspetto permette di valorizzare le eccellenze dei nostri prodotti locali, permettendo, alle aziende del nostro territorio di poter reinvestire, appunto, sul nostro territorio. Il secondo è quello di mantenere attivi e vitali i piccoli negozi. Il rilancio dell’economia locale passa anche da questi piccoli gesti che si possono compiere quando si ha a cuore il territorio in cui vive”.

Quest’ultima iniziativa del 2020, anno molto travagliato, suggella il lavoro svolto dal Circolo e conduce ad un 2021 che lo vedrà partecipe, tramite i sui rappresentanti, alle elezioni amministrative di Bellano Perledo e Varenna e continuerà ad essere presente sul territorio organizzando altre iniziative.