Mandello, il piano di diritto allo studio: 1,08 milioni stanziati dal Comune

Il Comune ha approvato il piano di diritto allo studio di Mandello

Stanziati 1,08 milioni di euro. Oggi sono 682 gli alunni in paese

MANDELLO – Il Comune di Mandello del Lario ha approvato il piano di diritto allo studio per l’anno scolastico 2020/2021, che ha uno stanziamento di 1,08 milioni di euro.

“Fondi – spiega l’assessore all’istruzione Doriana Pachera – che serviranno per garantire l’accoglienza, l’inserimento, l’integrazione scolastica e il successo formativo agli alunni in condizione di disagio socio-culturale, diversamente abili e stranieri, i libri di testo per le scuole primarie, il servizio di trasporto scolastico, anche per bambini con disabilità che devono recarsi in strutture fuori dal nostro territorio e la refezione scolastica”.

A ciò vanno aggiunti i contributi all’asilo nido ‘Il paese dei balocchi’, alle cinque scuole dell’infanzia presenti sul territorio, all’Istituto comprensivo statale A.Volta e all’Istituto scolastico S.G.Antida in termini anche di finanziamenti ai vari progetti programmati dagli Istituti stessi.

L’attuale popolazione scolastica relativamente all’obbligo scolastico (scuola primaria e secondaria di I °) a Mandello è di 682 alunni.

“Nell’anno scolastico 2010/11 il numero di alunni era di 1.144 – ricorda l’assessore – e la somma stanziata era simile, ma non superiore a quella attuale. Pertanto l’Amministrazione ,confermando lo stanziamento, offre alla popolazione scolastica e alle famiglie un servizio di maggiore qualità sull’aspetto strettamente educativo e formativo”.

I progetti finanziati

Il Comune di Mandello promuove e sostiene inoltre progetti nei vari ordini di scuola:

per la scuola dell’infanzia il corso di educazione stradale, “Lettere cantate”,

per la scuola primaria “Progetto teatro”, ”Last minute market”,

per la scuola secondaria “Progetto on line/off line”, “Cosa farò da grande” e il Consiglio Comunale dei ragazzi, quest’ultimo su proposta dell’ Ass. Fuoriclasse genitori.

“All’interno del provvedimento – prosegue l’assessore – è anche prevista una somma per premiare gli alunni delle scuole secondarie che si distinguono per meriti scolastici e per l’attuazione di un corso di italiano destinato a maggiorenni di cittadinanza extraeuropea”.

Il piano e le voci di spesa

Nel dettaglio di seguito sono elencati gli interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2020-21 con i relativi importi: