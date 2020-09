Mandello, Riccardo Fasoli riconfermato sindaco: “Grazie ai mandellesi”

Riccardo Fasoli strappa il ‘bis’, rieletto sindaco di Mandello

“I mandellesi hanno capito e apprezzato quanto fatto in questi cinque anni”

MANDELLO – E’ vittoria a Mandello per Riccardo Fasoli: il sindaco uscente si è riconfermato con una percentuale che, in attesa dei dati ufficiale, si attesta intorno al 65% delle preferenze.

“Siamo felicissimi e soddisfatti – le sue prime dichiarazioni – siamo riconoscenti ai mandellesi che hanno capito quanto fatto in questi anni e hanno apprezzato anche la nuova squadra messa in campo. Il mio ringraziamento va a chi mi ha affiancato in questi anni e in questa nuova campagna elettorale, augurando buon lavoro agli eletti”.