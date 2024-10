Varenna, Fragomeli (Pd): “Rfi attiverà presidi per gestire i flussi dal prossimo fine settimana”

La disponibilità di Rfi rappresenta un passo importante nella risoluzione di una problematica rilevante per la stazione di Varenna

Fragomeli: “Le criticità principali riguardano i grandi flussi del fine settimana e la necessità di garantire la sicurezza”

VARENNA – L’inizio dei lavori per la gestione dei flussi nella stazione di Varenna è stato confermato per il prossimo fine settimana, in risposta alle richieste avanzate sia dal consigliere regionale del Partito Democratico Gianmario Fragomeli, sia dal sindaco di Varenna.

La disponibilità di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) rappresenta un passo importante nella risoluzione di una problematica rilevante per la località, che da tempo richiedeva un intervento per migliorare l’organizzazione della stazione ferroviaria. Il consigliere Fragomeli ha espresso soddisfazione per i progressi ottenuti, sottolineando l’importanza di una collaborazione tempestiva tra le istituzioni coinvolte.

“Esattamente, sono stati attivati i presidi in stazione per la gestione dei flussi ogni fine settimana, a partire dal 12-13 ottobre fino al 1° dicembre, dalle 14 alle 22. Si tratta di un primo risultato importante, di cui avevamo bisogno” sottolinea il consigliere del PD.

“Quando è emersa la questione, ho immediatamente accolto le preoccupazioni del sindaco di Varenna e le richieste del territorio, consapevole che la stazione è frequentata non solo da turisti, ma anche da numerosi pendolari. Le criticità principali riguardano i grandi flussi del fine settimana e la necessità di garantire la sicurezza. Da parte di Rfi ho riscontrato fin da subito una disponibilità a intervenire per attenuare il problema, e già da questo fine settimana sarà attuato un intervento che contribuirà a migliorare la complessa situazione” conclude Fragomeli.