Airuno al voto: Milani cerca il bis e punta su “continuità, passione e concretezza”

Il sindaco uscente Alessandro Milani ha presentato lista e programma di CambiAmo Airuno Aizurro

“Continuità, passione e concretezza sono le parole chiave che ci rappresentano e con cui chiediamo il voto degli airunesi”

AIRUNO – Tre parole chiave, ovvero continuità, passione e concretezza, che delineano il ritratto di una lista CambiAmo Airuno e Aizurro che vuole confermarsi, con il proprio candidato sindaco Alessandro Milani, alla guida del paese. Venerdì scorso la sala riunioni del Centro tempo libero ha ospitato uno degli ultimi appuntamenti di presentazione del gruppo e del programma elettorale in vista dell’ormai prossimo tornata amministrativa in programma l’8 e il 9 giugno. Presente per l’occasione, l’onorevole Alessandro Forte (Forza Italia) che ha espresso sostegno e vicinanza all’amministrazione Milani.

Alessandro Milani con l’onorevole Alessandro Sorte

“Abbiamo individuato tre parole che ci contraddistinguono e ci rappresentano” puntualizza il primo cittadino uscente Milani. “La prima la continuità: vogliamo poter portare avanti i progetti in itinere, come quelli legati agli investimenti della rigenerazione urbana per la piazza di Aizurro, che abbiamo iniziato durante il primo mandato. La seconda, non meno importante, è la passione che non si è mai spenta perché amiamo la nostra Airuno. La terza, infine, è la concretezza: non siamo un gruppo di persone amante degli slogan vuoti: abbiamo sempre fornito basi solide e concrete a quello che facciamo in modo che l’operato dell’amministrazione sia sempre verificabile”.

Milani ha tenuto a sottolineare di essere alla guida di una lista civica: “Per carità, i riferimenti partitici ci sono, ma il gruppo è aperto e mosso esclusivamente dall’interesse della comunità”. Un particolare, quest’ultimo, esteso anche a un altro aspetto, quello della collaborazione con altri Comuni: “Siamo stati accusati dall’attuale minoranza di esserci isolati prendendo ad esempio la questione della Polizia locale. Su questo tema, lo ripetiamo per l’ennesima volta, siamo convinti che sia necessario che Airuno, paese su cui insiste una stazione ferroviaria e un centro di accoglienza straordinario, possa avere il suo ufficio di Polizia locale aperto alla cittadinanza, così come avviene ora, almeno sei ore alla settimana. Per il resto, non ci siamo assolutamente isolati e lo dimostra la partecipazione al bando per il Distretto del Commercio del Meratese grazie al quale abbiamo ottenuto un finanziamento di 50mila euro che utilizzeremo per la sistemazione della torretta Fenaroli”.

Milani aggiunge: “Siamo molto sensibili e attenti anche al tema della protezione civile e dell’ambiente, in un momento storico caratterizzato dal cambiamento climatico e dalla necessità quindi di prevenire fenomeni di distretto idrogeologico in una realtà come la nostra costituita in buona parte da terreno collinare”.

La serata, che ha visto presenti anche il segretario provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi e il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla, si è chiusa con alcune domande da parte del pubblico su alcune tematiche specifiche, come commercio e lavoro.

