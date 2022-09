Assolto Panzeri, Lega Merate: “Gli avvoltoi della politica restano a bocca asciutta”

Il commento del segretario della Lega Merate Franco Lana

“Il tempo è galantuomo. Mai dubitato del fatto che il sindaco abbia agito nel rispetto delle regole e del ruolo che riveste”

MERATE – “L’assoluzione con formula piena dimostra che il sindaco Massimo Panzeri ha agito nell’assoluto rispetto delle regole e del ruolo che riveste. Su questo non abbiamo mai avuto dubbi, conoscendo la trasparenza e la correttezza dell’esponente della Lega Spiace che l’episodio sia stato strumentalizzato da parte di una certa sinistra che si dimostra irrispettosa delle istituzioni. Gli avvoltoi di una certa politica, e non solo, restano dunque a bocca asciutta, dopo aver gettato fango in modo affrettato e vergognoso su una persona onesta e perbene”.

Non usa mezzi termini Franco Lana, segretario della sezione di Merate della Lega Salvini Premier, nel commentare la sentenza del tribunale di Lecco con la quale il sindaco di Merate, Massimo Panzeri, è stato assolto dall’accusa di “istigazione alla violazione di norme” a seguito di una diretta Facebook andata in onda durante il lock-down.

“La sezione di Merate della Lega è sempre stata accanto al sindaco manifestandogli vicinanza e solidarietà. Il tempo, come spesso accade, è galantuomo. Panzeri è amministratore attento e proprio durante i mesi bui del lock-down si è prodigato molto per andare incontro alle necessità dei cittadini”, conclude Lana.