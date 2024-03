Azione Lecco a Casatenovo per parlare di PNRR e Fondi Europei

L’appuntamento è per giovedì 14 marzo alle ore 21

Eleonora Lavelli: “Anni decisivi per riuscire a ricevere i finanziamenti e ad utilizzarli per potenziare il territorio lecchese”

CASATENOVO – Il partito Azione Lecco sarà a Casatenovo per parlare di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e Fondi Europei per il rilancio del territorio lecchese. Un evento di confronto e approfondimento aperto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è per giovedì 14 marzo 2024 alle ore 21 presso Villa Facchi in Via Gian Carlo Castelbarco n. 7.

“Il PNRR è stato approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea. Il Documento è accompagnato da un allegato in cui vengono definiti obiettivi e traguardi. Il conseguimento costituisce la condizione necessaria all’erogazione delle risorse” – ha commentato Eleonora Lavelli, Segretaria Provinciale di Lecco.

“La realizzazione dei traguardi e degli obiettivi ha una cadenza temporale semestrale, a partire dal secondo semestre 2021 e fino al 31 dicembre 2026, data di conclusione dell’attuazione del Piano. Questi due anni saranno, dunque, decisivi per raggiungere gli obiettivi prefissati, per riuscire a ricevere i finanziamenti e ad utilizzarli per potenziare il territorio lecchese” – ha dichiarato Eleonora Lavelli.

I relatori presenti alla serata saranno i seguenti. Carmine Pacente, Presidente del Dipartimento Europa dell’ANCI Lombardia e della Commissione Fondi europei del Comune di Milano e Segretario provinciale Azione Milano Metropolitana. Filippo Galbiati, Sindaco di Casatenovo. Fabio Vergani, Presidente della conferenza dei sindaci del meratese e Sindaco di Imbersago. Giuseppe Chiarella, Presidente della conferenza dei sindaci dell’oggionese e Sindaco di Molteno. Ave Pirovano, Presidente della conferenza dei sindaci del casatese e Sindaco di Cremella.

Moderanno l’incontro Eleonora Lavelli, segretaria di Azione Provincia Lecco, Rosaura Fumagalli e Carlo Ornaghi.