Azione Lecco, il 9 a Casatenovo conferenza sul nucleare con il prof. Zollino

Appuntamento giovedì 9 novembre in sala civica a Campofiorenzo a Casatenovo

Al centro del dibattito, le proposte di Azione per una transizione energetica sostenibile utilizzando il nucleare

CASATENOVO – Giovedì 9 novembre alle 20.45 presso la sala civica di Campofiorenzo a Casatenovo, in via De Gasperi, Azione Lecco organizza una serata di confronto sul tema della sostenibilità energetica.

Ne discuteranno il professor Giuseppe Zollino, docente di Tecnica ed Economia dell’Energia presso l’Università di Padova e responsabile nazionale di ambiente ed energia di Azione e Claudia Pavarini, ingegnere energetico e manager del settore.

Al centro del dibattito, le proposte di Azione per una transizione energetica realmente sostenibile, che punta quindi anche alla reintroduzione dell’energia nucleare nel mix elettrico nazionale, prodotto in Italia.

“Il nucleare rappresenta, infatti, una fonte di energia elettrica costante, green e sicura” ricorda Claudia Pavarini, “e per affrontare con serietà il problema climatico, che è il problema del secolo, non si può escludere nessuna possibile soluzione per mera ideologia, come troppo spesso avviene per il nucleare”.

Come ribadito dal professor Zollino “occorre affrontare, numeri alla mano, i costi e gli effetti che la produzione di energia nucleare genererebbe. In proposito, i dati scientifici disponibili dicono che il nucleare consentirebbe un risparmio per il nostro Paese di 12 miliardi annui”.

Soddisfatta dell’iniziativa la segretaria provinciale Eleonora Lavelli: “Parlare di nucleare oggi, in cui i costi dell’energia sono alle stelle, significa ragionare di una possibile via di uscita, green e sostenibile dalla dipendenza energetica di cui il nostro Paese soffre”.