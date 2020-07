Calco, Giuseppe Magni al lavoro per la seconda lista: “Ci guiderà il buon senso”

Leghista della prima ora, già sindaco del paese, Giuseppe Magni è attuale consigliere di minoranza

“Sarei rimasto volentieri fuori, ma non possiamo rischiare di trasformare Calco in un paese del quarto mondo lasciandolo senza un’alternativa”

CALCO – “A sto giro sarei rimasto volentieri anche in disparte, ma avevo promesso che, qualora non si fosse creata un’altra lista in alternativa alla maggioranza uscente, mi sarei messo in gioco. E così sto facendo da qualche giorno non appena saputo, giovedì scorso al termine del Consiglio, che Giancarlo Sala (capogruppo dell’altra minoranza presente ora in aula, ndr) ha fatto un passo indietro”.

Battagliero come sempre, Giuseppe Magni, già sindaco di Calco e attuale consigliere di minoranza in consiglio comunale, è pronto. E anche se per ora non si può dire (quanto meno in maniera ufficiale) che sarà lui il candidato sindaco contrapposto al sindaco uscente Stefano Motta, è certo che sarà lui a tessere le fila per arrivare a presentare, entro la scadenza del 20 agosto, una lista da contrapporre a quella, in fase di elaborazione, guidata dall’attuale primo cittadino.

“Non potevamo rischiare di trasformare Calco in un paese del quarto mondo senza creare una lista alternativa alla maggioranza uscente. Anche perché, aldilà di programmi elettorali altisonanti, la nostra linea guida sarà quella dell’amministrare con il buon senso. Il che vuol dire, ad esempio, contrastare in ogni modo possibile quello che l’amministrazione comunale sta facendo con la variante al Pgt per la viabilità nella frazione di Boffalora”.

Leghista della prima ora, Magni avrà questa sera, mercoledì, un incontro con i segretari di zona di Forza Italia e Fratelli d’Italia al fine di arrivare alla stesura di una lista orientata al centro destra. “Ho già dei nomi di persone pronte a candidarsi come consiglieri. Quanto al candidato sindaco, a ora non è scritto da nessuna parte che sia io. Diciamo che sono il portavoce anche se è vero che al momento non risultano altre persone disposte a farlo”.

Dopo l’incontro con i referenti di partito, il gruppo di Magni si troverà in sala civica martedì per una riunione per fare il punto in vista della scadenza elettorale fissata per il 20 e 21 settembre.