Carlo Calenda a Merate per la cena di Natale di Azione

“La visita di Carlo Calenda a Merate è un’importante occasione per riscoprire la passione per la cosa pubblica”

MERATE – Il segretario nazionale di Azione Carlo Calenda sarà a Merate mercoledì 18 dicembre per una cena conviviale aperta a tutti gli iscritti e i simpatizzanti interessati a discutere di politica e del futuro dell’Italia.

L’evento si terrà alla Fattoria Laghetto, in via Laghetto, previa prenotazione.

La presenza di Carlo Calenda a Merate rappresenta un momento significativo per rafforzare il legame tra il partito e il territorio meratese e offre un’occasione concreta di dialogo con il leader di Azione sui principali temi dell’agenda politica nazionale e locale.

“La visita di Carlo Calenda a Merate è un’importante occasione per riscoprire la passione per la cosa pubblica. Il dialogo e il confronto diretto sono essenziali per avvicinare le persone alla politica, rendendola uno strumento concreto, basato sulla competenza e sulla visione. Spero che questo incontro possa diventare il punto di partenza per un maggiore coinvolgimento e per una politica vissuta con autentica passione”, commenta Mattia Muzio, referente di Azione a Merate.

Per partecipare è necessario prenotarsi, compilando il modulo https://forms.gle/QbE99AAtuVPj81LL7 o inviando un’email a segr.lecco@azione.it