Casatenovo, appuntamento il 17 con Borsotto e Morando; il 20 arriva l’ex ministro Minniti

Borsotto e Morando parleranno di Europa, l’ex ministro Minniti di sicurezza e diritti

Gli incontri sono promossi dall’onorevole Fragomeli in collaborazione con il circolo Pd di Casatenovo e Monticello

CASATENOVO – Doppio appuntamento in vista della tornata elettorale del 26 maggio a Casatenovo. L’onorevole Gian Mario Fragomeli in collaborazione con il circolo Pd di Casatenovo e Monticello ha promosso una serie di eventi con ospiti di spicco nell’ambito del panorama politico italiano. Si comincia venerdì 17 maggio alle 21 nella sala conferenze dell’associazione La Colombina. Ivana Borsotto ed Enrico Morando parleranno quindi dell’Europa in prospettiva tra integrazione e rappresentanza. L’incontro prevede i saluti iniziali del sindaco Filippo Galbiati e l’intervento di Fragomeli, deputato componente della VI commissione finanze. Dopodichè spazio agli approfondimenti di Morando, già vice ministro all’economia e alle finanze nei governi Renzi e Gentiloni e di Borsotto, già responsabile di progetti di cooperazione internazionale e di politiche sociali. Entrambi sono candidati Pd alle elezioni europee.

Lunedì 20 maggio sarà invece la volta dell’ex ministro dell’Interno Marco Minniti. Ai vertici per più di vent’anni degli apparati di intelligence e sicurezza del nostro Paese, Minniti affronterà perciò il tema delicato e spinoso della pubblica sicurezza in uno Stato di diritto. L’appuntamento è alle 18 nella sala del Consiglio. Anche in questo caso è prevista l’introduzione del sindaco Galbiati e l’intervento dell’onorevole Fragomeli.