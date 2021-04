Casatenovo: passaggio di consegne in Giunta. Esce Pirovano ed entra Viganò ai lavori pubblici

Il sindaco Galbiati ha ringraziato pubblicamente Guido Pirovano per il lavoro svolto in questi anni

“Non sarà l’unico passaggio di consegne. La Giunta si rinnoverà nuovamente con la maturazione di nuove competenze”

CASATENOVO – Daniele Viganò è il nuovo assessore alle opere pubbliche del Comune di Casatenovo. Prende il posto dell’ingegner Guido Pirovano, assessore esterno con il sindaco Filippo Galbiati già dal primo mandato, che proprio oggi, 1° aprile, ha rassegnato le dimissioni spiegando la scelta non solo con il sovrapporsi di impegni familiari e lavorativi, ma anche con la frase biblica “C’è un tempo per ogni cosa”.

Con un comunicato, il primo cittadino casatese ha spiegato l’avvicendamento come il “primo passaggio di consegne che ho previsto in Giunta e sul quale ci siamo impegnati già nella fase pre-elettorale, nello spirito di un lavoro di squadra, che è quello che ci anima, e della progressiva maturazione di competenze nel nostro gruppo. Daniele Viganò ha infatti affiancato in modo stretto in questi mesi Guido Pirovano, acquisendo dimestichezza con la materia delle opere pubbliche e l’ufficio tecnico”.

Consigliere e poi capogruppo di Persone e idee per Casatenovo nel secondo mandato del sindaco Antonio Colombo, Pirovano è diventato assessore esterno con delega alle Opere pubbliche nel primo mandato Galbiati e ha accettato di continuare con questo incarico dopo le elezioni del 2019 con lo scopo di completare alcuni progetti e trasferire competenze a Daniele Viganò.

“Ringrazio Guido per l’enorme lavoro svolto in questi anni, sempre improntato all’onestà ed alla trasparenza e con uno stile di grande correttezza nelle relazioni – continua Galbiati – . Ha saputo valorizzare le sue competenze professionali, di ingegnere ambientale, avviando percorsi importanti in particolare sui temi della viabilità dolce e dell’efficientamento energetico degli edifici comunali, avendo la capacità anche di recuperare diversi fondi da bandi regionali e nazionali che hanno aumentato le nostre capacità di investimento. Dobbiamo anche essergli grati di aver completato il percorso di progettazione della nuova scuola media, il cui cantiere partirà in quest’anno, l’opera più grande ed importante del mandato”.

Il rapporto non si esaurirà con l’uscita dalla Giunta: “Guido Pirovano continuerà il suo impegno nel nostro gruppo, in una nuova veste, con un ruolo specifico sui temi della sostenibilità ambientale, anche in relazione a tematiche sovracomunali su cui è già impegnato. Gli sono anche grato per aver concepito questo suo percorso all’interno dell’Amministrazione con quel profilo che ci ispira per cui i destini personali sono importanti in politica, ma all’interno di un lavoro di squadra”.

Rinnovando gli auguri di buon lavoro a Daniele Viganò, Galbiati annuncia che “la Giunta si rinnoverà ulteriormente, in questo mandato, ma con questa progressione che prevede la maturazione di competenze su temi complessi della pubblica amministrazione”.

Galbiati si concede un ultimo elogio all’assessore uscente: “Mi unisce a Guido un sentimento di grande amicizia, che questo percorso assieme, fatto di passione e fatica, ha rinsaldato. È questo uno degli aspetti positivi della politica, se la si concepisce non per “far carriera” ma la si vive con quella libertà di chi la intende esclusivamente come servizio pubblico. In questo Guido Pirovano è stato per me esemplare”.