Cernusco, 350mila euro per il campo in sintetico. Minoranze contro: “Non è una priorità”

Accesa discussione ieri sera, lunedì, in consiglio per l’intervento previsto al centro sportivo comunale

Toto: “A Cernusco non mancano le possibilità di giocare a calcio. E l’Acd Brianza, a cui paghiamo anche l’utenza telefonica, fa selezione sui bambini”

CERNUSCO LOMBARDONE – Il gruppo di maggioranza Insieme per Cernusco ha parlato di un’opportunità da cogliere al volo per rispondere alle richieste di giovani e sportivi. Le minoranze, al contrario, hanno invece avanzato forti dubbi sulla priorità e l’urgenza di un simile intervento. Ha tenuto banco a lungo ieri sera, lunedì, in Consiglio comunale la questione del finanziamento da 350mila euro che l’amministrazione comunale intende chiedere all’istituto di credito sportivo per riqualificare con l’erba sintetica il campo in sabbia al campo sportivo. Il punto, già anticipato dal vicesindaco Alvaro Pelà durante le comunicazioni a inizio seduta, è stato illustrato dall’assessore al bilancio Maria Rachele Villa durante la presentazione delle variazioni al bilancio.

Una risposta a giovani e sportivi

Una manovra di 462mila euro, di cui una grossa fetta è rappresentata proprio dall’intervento che si intende portare avanti al centro sportivo di proprietà comunale, gestito dall’Acd Brianza e dalla Polisportiva Cernuschese. “Vogliamo cogliere l’opportunità rappresentata dal bando pubblicato nel febbraio 2019 che permette la concessione di un prestito della durata massima di 15 anni a tasso zero – ha ribadito l’assessore -. In questo modo potremmo finalmente mettere mano al campo da calcio in terra del centro sportivo, sostituendo con l’erba sintetica”. L’assessore ha precisato che molte famiglie si trovano costrette a lasciare Cernusco proprio a causa dell’impraticabilità di quel campo, ormai ridotto a un ammasso di pietre e sassi.

Un campo malridotto

Anche il sindaco Giovanna De Capitani è intervenuta: “E’ da tempo che si parla di questo intervento, ma finora i preventivi erano parecchio alti. Ora invece grazie a questo finanziamento, potremo trovare il modo di realizzare l’opera senza gravare in maniera eccessiva sulle casse comunali”. L’intenzione dell’amministrazione comunale, già anticipata ai dirigenti dell’Acd Brianza, è quella di chiedere loro di contribuire, in forme da stabilire al rinnovo della convenzione per la gestione del centro sportivo in scadenza a fine agosto, a queste spese. La società sportiva sta predisponendo a proprie spese il progetto definitivo per poter avviare poi a settembre le fasi successive, ovvero l’acquisizione del parere favorevole del Coni, l’approvazione del progetto da parte della Giunta e, entro fine novembre, la richiesta di finanziamento al Credito Sportivo.

“Non dimentichiamoci che intorno all’Acd Brianza gravitano 250 ragazzini, a cui si aggiungono gli 80 della Polisportiva. Gli investimenti che facciamo sul centro sportivo sono rivolti a loro” ha aggiunto l’assessore Pelà, rispondendo alle critiche di entrambi i gruppi di minoranza, compatti nel non ritenere prioritario questo investimento.

Toto: “L’Acd Brianza non garantisce a tutti i bimbi il diritto allo sport”

Gennaro Toto (Identità e Futuro Nostro Cernusco) ha infatti ribadito: “Vorrei capire qual è l’esigenza di questo stanziamento. Non mi sembra che a Cernusco manchi la possibilità di giocare a calcio. Ricordiamoci anche che l’Acd Brianza non paga nulla per utilizzare il nostro centro sportivo. Anzi, il Comune paga tutte le utenze, compresa quella telefonica, a una società che, facendo selezione sui giocatori, non garantisce neppure il diritto allo sport per tutti”. Il capogruppo di Ifnc ha aggiunto: “Siamo qui a parlare di posizionare l’erba sintetica, ma gli interventi da fare sarebbero su spogliatoi e impianti”.

Biella: “Dopo l’erba, chiederanno le tribune. E i costi lieviteranno”

Anche Gerardo Biella ha espresso la sua opinione: “Nulla da dire a livello sportivo, ma ora per un mutuo che chiudiamo (quello della scuola primaria), ne apriamo due, questo e quello della scuola media. Vedrete poi che la cifra preventivata è sottostimata perché chiederanno poi di realizzare anche le tribune. E il costo lieviterà sopra i 500mila euro”. Pelà ha risposto che il campo verrà utilizzato per gli allenamenti anche se verrà chiesta l’omologazione per poter disputare le partite delle squadre giovanili: “Per ora ci concentriamo sull’erba sintetica. Il progetto è modulabile”.

Krassowski: “Investimento sbagliato, anche nella forma”

A dir poco scettico anche Salvatore Krassowski (Cernusco Lombardone Bene Comune) che ha contestato l’investimento sia nella forma che nei contenuti, ponendo una questione pregiudiziale e chiedendo di sottoporre il tutto all’opinione del revisore dei conti. “Di questo intervento non c’è traccia nel piano triennale delle opere pubbliche e perfino nel Dup. L’avete estratto dal cappello come un coniglio con un gesto che ha il sapore della campagna elettorale”. L’agguerrito consigliere ha rinfacciato all’amministrazione comunale di “stravolgere con molta facilità le priorità navigando ormai a vista”. Critiche respinte con forza dal consigliere Luigi Mario Oldani: “Noi non faremo mai scelte clienterali. La delibera è corretta anche da un punto di vista formale”.