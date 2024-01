Cernusco, Brusadelli nuovo capogruppo della minoranza

Prende il posto di Gabriele Gavazzi, che era stato il candidato sindaco di Un passo avanti insieme

La nota del gruppo di opposizione in Consiglio: “Un avvicendamento già deciso a inizio mandato”

CERNUSCO – Cambio all’interno del gruppo di opposizione Un passo avanti insieme. Il nuovo capogruppo di minoranza del Comune di Cernusco Lombardone sarà infatti Samantha Brusadelli, battagliera consigliera che si è fatta notare, in questi anni, per le competenze e la capacità di approfondire e sviscerare le questioni economiche e di bilancio.

Una modifica all’assetto della minoranza che era già stata definita a inizio mandato in nome dell’avvicendamento nella carica di capogruppo. “Ringraziamo il consigliere Gabriele Gavazzi, che ha ricoperto il ruolo per oltre due anni, e auguriamo buon lavoro alla consigliera Brusadelli” fanno sapere da Un passo avanti insieme che continuerà a schierare in consiglio comunale i consiglieri Gabriele Gavazzi, Samantha Brusadelli, Simona Limonta e Valeria Pirovano.