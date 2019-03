Resterà in consiglio come consigliere. Al suo posto torna Elisabetta Carta

Il sindaco: “Ringrazio Ferruccio Conte per il lavoro svolto. Ora è giusto che si concentri sulla sua salute”

CERNUSCO LOMBARDONE – Ferruccio Conte si è dimesso dal ruolo di assessore alle Politiche sociali. Il suo posto verrà ricoperto da Elisabetta Carta. Conte resterà in consiglio come semplice consigliere. Lo ha comunicato il sindaco Giovanna De Capitani durante l’ultimo consiglio comunale mercoledì scorso. Il primo cittadino ha precisato: “Il 26 febbraio il dottor Ferruccio Conte ha formalizzato le dimissioni da Assessore alle Politiche Sociali, Immigrazione e Famiglia per motivi legati ad un sopraggiunto problema di salute. Ero al corrente da qualche tempo di questa sua intenzione e comprendo perfettamente che in questo periodo non potrebbe soddisfare appieno le necessità di presenza e di supporto al Servizio Sociale come ha fatto finora”.

Il discorso del sindaco De Capitani

De Capitani ha aggiunto: “Ho ritenuto di accogliere la richiesta, che non pregiudica il proseguio dell’attività di consigliere comunale. In questa occasione mi preme ringraziare il dottor Conte per il lavoro svolto con professionalità e competenza su tutti i fronti in ambito sociale. L’impegno di questo assessorato è particolarmente delicato e richiede dedizione e passione, oltre che capacità di gestire situazioni particolarmente complesse e rapportarsi con numerosi enti coinvolti nei vari servizi ai cittadini. Fin da subito abbiamo trovato in lui queste capacità e il suo supporto, dovuto anche a specifiche competenze socio-sanitarie, è stato fondamentale in numerosi casi. Adesso necessita di un periodo meno impegnativo che favorisca il recupero fisico e di piena salute”.

Carta al posto di Conte

Il posto di assessore è stato assegnato, a partire dal 1° marzo, a un esterno, ovvero Elisabetta Carta, già assessore ai Servizi sociali nella precedente consigliatura. “Ha accettato di occuparsi dei Servizi Sociali che conosce molto bene supportando la Giunta in questa seconda parte conclusiva del nostro mandato. Sono davvero grata anche a lei dell’impegno assunto, certa di poter contare sulle stesse competenze e sulla stessa dedizione che ha connotato l’assessorato finora”.