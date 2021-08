Anche il gruppo politico Un passo avanti insieme interviene sulla questione dei treni dirottati a Milano Rogoredo

“Un primo risultato positivo per i pendolari dopo il nostro incontro pubblico del 22 luglio e la lettera dei sindaci del Meratese”

CERNUSCO – Parla di primo risultato per i pendolari Un passo avanti insieme, gruppo politico in corsa alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, a seguito della comunicazione resa nota ieri, mercoledì, da Trenord del mantenimento del capolinea del terno 2895 a Milano Centrale (QUI L’ARTICOLO).

Nato in continuità con la maggioranza uscente, Un passo avanti insieme aveva organizzato il 22 luglio un incontro pubblico in piazza della Vittoria per parlare proprio del trasporto pubblico locale con particolar riferimento alla situazione dei treni. In particolar modo, il consigliere regionale Dem Raffaele Straniero e il portavoce del Comitato dei pendolari del Meratese Francesco Ninno avevano acceso i riflettori sulla volontà di Trenord di “dirottare” a Milano Rogoredo quattro treni Regio – Express, tre dei quali fanno fermata anche a Cernusco – Merate. Di questi, il 2895, in partenza alle 7.38 da Cernusco, avrebbe dovuto cambiare capolinea già dal 1° settembre, ma Trenord si è affrettata ieri a comunicare che si è trattata di un’errata corrige sull’orario dei treni.

Per Un passo avanti insieme si tratta di un primo importante risultato che segue la serata del 22 luglio e la lettera inviata in Regione dai sindaci del Meratese. “Vediamo uno spiraglio di luce e un primo risultato: il capolinea del diretto 2895 delle ore 7.38 da Cernusco-Merate resterà per ora su Milano Centrale, con estremo sollievo dei pendolari – scrivono in una nota – . Un Passo Avanti Insieme si è fatto portavoce di un disagio dei cittadini che quotidianamente si spostano verso il capoluogo lombardo, e continuerà a sostenere i diritti di lavoratori, studenti e cittadini in generale al fine di garantire loro la possibilità di viaggiare agilmente sul territorio per fini lavorativi, educativi e sociali. Attraverso la sensibilizzazione della popolazione e alla partecipazione attiva della comunità puntiamo al cambiamento e a tanti, futuri passi avanti insieme!”