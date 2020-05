Cernusco Lombardone. “Stabili i dati di contagio”. Intanto ci si prepara alla Fase Due

Il sindaco: “Ci sono ancora, purtroppo, cittadini che pensano di essere immuni dal Coronavirus”

Lunedì riapre la Biblioteca Comunale. Da sabato 23 torneranno le Messe. Proseguono le iniziative a sostegno di famiglie e imprese

CERNUSCO LOMBARDONE – “Le notizie sono positive: i nostri dati di contagio in paese sono stabili a 41 persone, fra queste 20 sono risultate completamente guarite e altre sono in attesa degli esiti. In questo momento abbiamo ancora 12 cittadini in isolamento domiciliare. Questa stabilizzazione è un segnale importante e di buon auspicio per la lenta ma costante ripresa delle attività iniziate da qualche giorno”, fa sapere il sindaco Giovanna de Capitani, che raccomanda ancora massima attenzione e rispetto delle regole.

“Ci sono ancora, purtroppo, cittadini che pensano di essere immuni dal Coronavirus, ai quali bisogna ricordare l’utilizzo della mascherina e il mantenimento delle distanze anche durante la spesa al supermercato o la visita al cimitero – prosegue – Questi atteggiamenti sono molto pericolosi per sé ma soprattutto per gli altri; pensiamo che tra noi vivono persone fragili, immunodepresse o malate. Come possono tutelare la loro delicata salute se non con l’aiuto di tutti?”.

Intanto ieri sera, venerdì, in Consiglio Comunale è stata approvata la variante 1/2019 del Piano di Governo del Territorio.

Lunedì invece riaprirà la Biblioteca Comunale, per il momento con il solo servizio prestito su prenotazione telefonica o on line. Sabato 23 e domenica 24 maggio riprenderanno le celebrazioni della Messa presso la Chiesa Parrocchiale. Don Alfredo Maggioni fornirà a tutti le corrette indicazioni per poter assistere alle funzioni in completa sicurezza.

Infine il sindaco tiene a ricordare a tutta la cittadinanza le iniziative attivate a supporto famigliare utilizzando il fondo statale ricevuto pari a 20.500 euro:

“51 famiglie sono state aiutate attraverso i buoni spesa; 19 famiglie ricevono con continuità il pacco alimentare quindicinale; 20 famiglie hanno ricevuto il pacco alimentare una tantum donato da Croce Rossa Italiana; 6 persone sole ricevono il pasto caldo quotidiano al domicilio. Nei prossimi giorni, attraverso i ragazzi volontari, verranno distribuite mascherine chirurgiche a tutte le famiglie, fornite da Regione Lombardia attraverso la Protezione Civile”.

A supporto delle attività commerciali, artigiane e produttive è stato aperto uno sportello impresa locale a cui rivolgersi per un supporto o consulenza inerente la temporanea difficoltà legata alla sospensione o chiusura dell’attività, in questo periodo di emergenza sanitaria. Referente è direttamente l’assessore al Bilancio, Maria Rachele Villa, in collaborazione con le realtà associative territoriali quali Confcommercio, Confartigianato e Associazione Piccole Imprese.