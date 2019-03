Prende il posto di Stefano Fumagalli (Lomagna), in scadenza di mandato

Confermato Andrea Massironi: resterà vice presidente fino alle elezioni del 26 maggio

ROBBIATE – Daniele Villa è il nuovo presidente della conferenza dei sindaci del Meratese. La decisione è stata presa all’unanimità, mercoledì, nel corso della seduta convocata anche per discutere del rinnovo della presidenza. Dopo oltre quattro anni di incarico, Stefano Fumagalli, sindaco di Lomagna giunto quasi al termine del suo secondo mandato in Comune, lascerà la presidenza.

Una scelta che ha trovato concorde l’intera conferenza dei sindaci, come spiega lo stesso Fumagalli: “Abbiamo deciso di nominare il sindaco di Robbiate che è stato eletto primo cittadino nel 2018. In questo modo verrà garantita la continuità tra i vecchi e i nuovi amministratori”. Sono molti infatti i Comuni del Meratese chiamati all’importante appuntamento elettorale del 26 maggio.

Massironi confermato vice presidente

Tra questi c’è anche Merate, il cui attuale sindaco Andrea Massironi (intenzionato a non candidarsi più) ha deciso comunque di restare fino al 26 maggio come vice presidente della Conferenza dei sindaci in modo da garantire il passaggio di consegne in questi mesi tra Fumagalli e Villa.

E’ stato fatto il punto anche su videosorveglianza e treni

“A elezioni avvenute, la conferenza dei sindaci provvederà a nominare un nuovo vice presidente”. Durante l’incontro di ieri, i sindaci hanno discusso anche relativamente al progetto di videosorveglianza che verrà portato in discussione a breve in tutti i consigli comunali aderenti e hanno fatto il punto anche sulla questione dei pendolari alla luce dell’incontro dello scorso 26 febbraio in Regione.