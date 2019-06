E’ tempo di feste democratiche: al via Barzago e poi Missaglia

Apertura della festa a Barzago il 5 con Pierfrancesco Majorino, mentre il 21 a Missaglia arriverà Gianni Cuperlo

Maldini, segretario provinciale Pd: “Con le feste democratiche la politica arriva in mezzo alla gente”

BARZAGO – Prima Rancio, poi Barzago e infine Missaglia. E’ estate e tornano le feste democratiche organizzate dal Pd lecchese che, dopo la recente conclusione della festa a Rancio di Lecco, ha in programma Barzago e poi Missaglia.

Dal 5 al 14 luglio al centro sportivo di Barzago

Dal 5 al 14 luglio il centro sportivo di Barzago (via Leopardi) si animerà alternando serate musicali a serate di discussione politica. Tra gli appuntamenti più importanti, venerdì 5 luglio l’inaugurazione alle 19 con Pierfrancesco Majorino, neo-eletto al Parlamento Europeo e già assessore al Sociale del Comune di Milano. Inoltre lunedì 8 luglio, alle 21, si svolgerà un incontro per il lancio della Conferenza delle Donne Democratiche nel lecchese, mentre mercoledì 10 luglio saranno i Giovani Democratici del circolo “Alta Brianza e Laghi” a prendersi la scena con un’iniziativa sul lavoro giovanile insieme ai consiglieri regionali Raffaele Straniero e Jacopo Scandella. Per il programma completo della festa clicca qui.

Dal 19 al 28 luglio al Parco di Villa Cioja a Missaglia

Sarà invece il Parco di Villa Cioja di Missaglia ad ospitare la festa dei circoli PD del casatese dal 19 al 28 luglio. Si comincia venerdì 19 luglio alle 20.30 con l’evento “Processo d’appello contro i responsabili dell’Operazione Condor”, organizzato dall’Anpi di Missaglia, con la proiezione di cortometraggi e testimonianza dirette.Inoltre domenica 21 luglio, alle 17.30, si terrà l’iniziativa “Enrico Berlinguer, casa per casa 35 anni dopo” con Gianni Cuperlo (segreteria nazionale PD, fondazione nazionale) e Vinicio Peluffo, segretario del Pd Lombardia, per ricordare la figura dell’amato segretario del Pci di cui recentemente sono ricorsi i 35 anni dalla tragica scomparsa.

Maldini: “La politica in mezzo alle persone”

“Con le feste la nostra comunità si riunisce e si apre alla cittadinanza, portando la buona politica in mezzo alle persone, anche attraverso momenti ludici” commenta Marinella Maldini, segretaria provinciale del Pd lecchese. “Sono delle feste popolari, dei veri e propri punti di riferimento per i rispettivi territori, e ringrazio fin da ora tutti i volontari che le rendono possibili”.