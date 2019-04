Presentati i nomi e i volti degli alfieri di Alessandro Milani, candidato sindaco ad Airuno

La lista si presenta come un’alternativa al gruppo che da 10 anni amministra il paese

AIRUNO – Consiglieri comunali uscenti, volti noti dell’associazionismo del paese e rappresentanti delle diverse zone del paese. E’ nutrita e variegata la compagine di candidati di “CambiAmo Airuno Aizurro”, lista civica di orientamento di centro destra che candida come sindaco Alessandro Milani.

34 anni, da 10 anni in consiglio comunale, consigliere della Pro Loco, Milani, sales account di Sky, è appassionato di poesia e del suo paese. Un amore che lo ha portato ad accettare la sfida che lo vedrà contrapposto, il prossimo 26 maggio, al sindaco uscente Adele Gatti, pronta a concorrere per il terzo mandato consecutivo.

Tra consiglieri uscenti e molte novità

Il candidato sindaco ha reso noto il gruppo di consiglieri che sarà al suo fianco in questa tornata amministrativa. Confermati i consiglieri comunali uscenti Claudio Rossi, (capogruppo) noto anche come presidente dell’Asd Olimpiagrenta e Adriana Rossi, consulente fiscale e consigliere dell’associazione Lia, libera imprenditoria associata e spazio ai giovani con Simone Tavola, classe 1996, studente universitario in Management pubblico, dirigente sportivo e commissario provinciale Forza Italia Giovani.

Diversi anche gli esponenti di associazioni.

Presenti volti dell’associazionismo

Da Donatella Balasso, pensionata e vice presidente della Pro Loco Airuno a Bruno Ferrario, operaio metalmeccanico, consigliere Aido ed ex dirigente dell’Us oratorio Airuno, passando per Erminio Cereda, volontario dell’hospice ll Nespolo e consigliere Aido.

E’ referente invece della Lia per Airuno la commerciante Cinzia Soldo mentre Enrico Riva, lavoratore in un’impresa edile, è il referente per Aizurro del gruppo. Della squadra fanno parte anche Aroti Bertelli, impiegata in uno studio legale nonché vice presidente Anfad, associazione nazionale figli adottati e Mario Villa, addetto alle vendite.