Elezioni 2024: Mattia Salvioni candidato alla guida della lista ViviAmo Merate

Sabato 3 febbraio in piazza Prinetti la presentazione del progetto civico

Alla guida del gruppo il giovane Mattia Salvioni, ex segretario del Pd Merate

MERATE – Mattia Salvioni ha sciolto le riserve: sarà lui il candidato della lista (o di una delle liste) chiamata a contrapporsi a quella capitanata dal sindaco uscente Massimo Panzeri alle prossime elezioni amministrative di giugno.

Segretario del partito democratico di Merate fino a qualche giorno fa, carica da cui si è dimesso, facendo intuire i prossimi passi, proprio per aver le mani più libere per curare il progetto della lista civica, Salvioni presenterà il progetto civico #viviamomerate sabato 3 febbraio alle 10.30 con un gazebo in Piazza Prinetti.

Un progetto, già concretizzato in un logo e di una pagina ad hoc sui social, che è nato, come dicono i sostenitori, “dall’incontro di un gruppo numeroso di cittadini che condividono passioni e speranze per il futuro della nostra città e del Meratese e che sono pronte ad impegnarsi con idee e progetti innovativi”.

Della squadra non dovrebbero fare parte gli ex sindaci Dario Perego e Andrea Massironi: i contatti, registrati anche negli ultimi giorni, non avrebbero portato infatti alla definizione di alcun accordo e non è escluso quindi che possa venire costituita anche una terza lista, capeggiata proprio dagli ex amministratori, in contrapposizione sia a quella di Salvioni che a quella di Panzeri.