Elezioni. Robbiate, Magni: “Sarò un sindaco in mezzo alla gente”

L’Alpino Magni esulta dopo la netta vittoria

“E’ stata una vittoria della squadra”

ROBBIATE – “È una vittoria della squadra, delle persone che in queste settimane si sono impegnate in maniera seria e precisa in campagna elettorale”.

È raggiante Marco Magni per il risultato, netto e lampante, del voto a Robbiate. Gli elettori lo hanno eletto sindaco del paese conferendogli più preferenze rispetto allo sfidante Alessandro Danza. A spoglio terminato, Magni (Continuità e Progresso) ha vinto con 1.295 voti (63,14%) contro i 756 di Cambia Robbiate (36,86%).

“Ora dobbiamo tirarci indietro le maniche tutti e iniziare a lavorare. Sarò un sindaco in mezzo alla gente, attento ad ascoltarne i bisogni e le esigenze” ha dichiarato l’Alpino, alla guida della Sezione di Lecco fino a marzo 2023. Quanto alla priorità, Magni non nasconde l’esigenza di imparare a muoversi nei meccanismi della casa comunale scoprendone ingranaggi e peculiarità.

“Evidentemente Robbiate non ha voluto cambiare. Spiace constatare che il primo partito sia quello dell’astensionismo” commenta Alessandro Danza candidato sindaco di Cambia Robbiate, sconfitto alle urne, senza nascondere un certo disappunto : “In campagna elettorale abbiamo raccolto parecchio malcontento che però non si è tradotto in un voto di cambiamento. Auspichiamo che anche il nuovo sindaco possa esserci collaborazione come è stato con Villa”.