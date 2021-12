Il plauso della Lega Merate per l’hub all’area Cazzaniga e la vittoria alle provinciali

Il segretario della Lega di Merate interviene sul centro vaccinale: “Ottima sinergia tra enti”

Quanto alla vittoria alle elezioni provinciali: “Determinante il voto del Meratese”

MERATE – Il plauso per l’apertura del centro vaccinale nell’area Cazzaniga e una sottolineatura sulla vittoria alle elezioni provinciali. Sono gli argomenti su cui è intervenuto il segretario cittadino della Lega Franco Lana, che spiega: “L’apertura del nuovo punto vaccinale a Merate, nell’area Cazzaniga, è un ottimo risultato ottenuto in tempi brevi grazie a un’efficace sinergia tra enti. Il centro, infatti, è stato reso operativo in soli quindici giorni grazie alla collaborazione tra Asst e Comune di Merate”, spiega Franco Lana, segretario della sezione di Merate del Carroccio.

“Al sindaco Massimo Panzeri – prosegue Lana – va il merito di aver assunto l’iniziativa e individuato l’Area Cazzaniga come luogo adatto a ospitare questa tipologia di servizio. Il sito è facilmente raggiungibile anche a piedi, comodo e ben organizzato con tanto di parcheggio adiacente gratuito per chi deve utilizzare l’auto. L’Area Cazzaniga in questo modo diventa punto di riferimento per tutto il territorio meratese e i suoi cittadini, con una iniziativa di fondamentale rilevanza per il contrasto alla pandemia da Covid 19”.

Lana commenta anche il risultato delle elezioni provinciali con la vittoria di Alessandra Hofmann della coalizione di centrodestra. “Le elezioni provinciali per il rinnovo del consiglio della provincia di Lecco hanno dimostrato, una volta di più, il radicamento della Lega sul territorio: in particolare, i sindaci e amministratori del Meratese hanno contribuito in maniera determinante all’elezione di tre consiglieri del Carroccio che affiancheranno il neo presidente Alessandra Hoffman”.

Non solo. “Nel complesso, il Meratese è stato decisivo per l’esito finale delle elezioni e la vittoria di un centrodestra a trazione Lega – prosegue Lana -. Ai consiglieri eletti e al presidente Hofmann rivolgiamo, come Lega di Merate, un plauso per l’ottimo risultato raggiunto e un sincero augurio di buon lavoro. E siamo sicuri che il lavoro di squadra che ha permesso di raggiungere questo traguardo, saprà dare nuovi ed ambiziosi risultati anche per il nostro territorio brianzolo, di cui il sindaco e neo presidente Hofmann è espressione diretta”