Imbersago, Zamperini presenta la lista Imbersago per tutti

Tempo di lettura: 3 minuti

Partecipato incontro ieri sera, venerdì, in Mediateca per la presentazione della lista sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia

Tra i punti salienti del programma uno studio sulla qualità dell’aria, la questione del Parco Adda Nord e la valorizzazione del volontariato

IMBERSAGO – “Non votatemi. Votateci. Perché qui a contare è davvero il gruppo”. Ha esordito così Giacomo Zamperini candidato sindaco di Imbersago per tutti – Zamperini sindaco, la lista di centro destra che il prossimo 26 maggio sfiderà alle urne il gruppo uscente di Insieme per Imbersago con Fabio Vergani sindaco e la nuova formazione Imbersago in più con Rosana Marisa Mauro candidata primo cittadino.

Una candidatura a sorpresa

Dirigente regionale di Fratelli d’Italia, Zamperini si è candidato a sorpresa a Imbersago, raccogliendo l’invito del capogruppo uscente di Imbersago per tutti Valter Cogliati di mettere a disposizione le proprie competenze e l’esperienza maturata in consiglio comunale a Lecco per la realtà di Imbersago.

La presentazione della lista è avvenuta ieri sera in Mediateca alla presenza di volti noti dei partiti che compongono il centro destra italiano. In prima fila tra il pubblico c’erano infatti Stefano Parolari, commissario della Lega, Fabio Mastroberardino di Fratelli d’Italia e Antonio Conrater di Forza Italia. Presente anche in omaggio all’amicizia che lo lega a Zamperini il sindaco di Pescate Dante De Capitani, noto per le sue battaglie che gli sono valse l’appellativo di sceriffo.

“Coinvolgeremo sempre i cittadini”

“Una cosa è chiara, sia che saremo chiamati a guidare il paese o che invece saremo in minoranza – ha precisato Zamperini -. Organizzeremo con una certa cadenza degli incontri aperti al pubblico, in modo da lasciare la possibilità alla cittadinanza di esprimersi e far sentire la propria voce”. Tante le segnalazioni giunte dal pubblico. “Tanti piccoli problemi concreti che però toccano i cittadini, come la pericolosità della curva sulla strada che scende da Sabbione oppure l’attraversamento davanti alla mediateca, passando per il potenziamento dell’isola ecologica e per la questione delle rotte aeree sul Meratese”.

La lista avrà tre capisaldi

Zamperini ha tracciato tre linee di intervento: “Il primo riguarda l’affidamento a una società seria e qualificata di uno studio sulla qualità dell’aria in questo territorio. Secondo punto imprescindibile riguarda il Parco Adda Nord. Bisogna chiedersi se ha senso ancora farne parte e se questa appartenenza crea più vantaggi o più vincoli. Terzo punto fondamentale riguarda il mondo del volontariato e quello dei giovani, che noi vogliamo valorizzare”.

L’idea potrebbe essere quella di far nascere una consulta dei giovani, in modo da trasformare Imbersago in una piazza appetibile anche per i ragazzi. “Mi piacerebbe portare un festival come Nameless anche qui. Imbersago ha un indubbio potenziale turistico che va valorizzato”. Per il candidato sindaco di Imbersago per tutti, bisognerebbe attrezzare anche delle aree verdi in riva all’Adda e, con l’ausilio di fototrappole, contrastare il preoccupante fenomeno dell’abbandono di rifiuti nel territorio. “E’ importante anche investire sulla sicurezza, arrivando a una gestione associata del servizio di polizia locale”.

Aperitivo in piazza venerdì 17 alle 18

Venerdì prossimo, 17 maggio, è in programma alle 18 un aperitivo al bar Centrale di Imbersago con la lista Imbersago per tutti. All’incontro sarà presente anche Pietro Fiocchi, candidato come indipendente per Fratelli d’Italia alle elezioni europee in programma sempre il 26 maggio.