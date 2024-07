Insediate le commissioni consiliari, gli auguri di buon lavoro del sindaco

Nel corso della seduta sono stati nominati presidente e vicepresidente di ogni commissione

Dario Perego (Noi Merate): “Apprezziamo l’apertura verso la minoranza”

MERATE – Si è svolta ieri sera, giovedì, la seduta di insediamento delle commissioni consiliari nominate dalla Giunta lo scorso 9 luglio durante la quale sono stati nominati il presidente e il vicepresidente di ciascuna.

Per la Commissione Ambiente e Territorio presidente Franco Tortorella e vicepresidente Massimo Panzeri; per la Commissione Cultura e Istruzione presidente Michele Magrin e vicepresidente Paola Panzeri; per la Commissione Sport presidente Lorenzo Ravasi e vicepresidente Dario Perego; per la Commissione Servizi alla persona presidente Franca Maggioni e vicepresidente Chiara Consonni; per la Commissione Bilancio presidente Alfredo Casaletto e vicepresidente Ernesto Sellitto.

A presiedere la seduta il sindaco Mattia Salvioni che ha augurato a tutti buon lavoro. Dario Perego, capogruppo di Noi per Merate, ha espresso apprezzamento per la scelta di nominare presidente della Commissione Servizi alla Persona Franca Maggioni, ex assessore al Welfare: “Siamo contenti di questa apertura nei confronti delle minoranze – ha dichiarato – riteniamo che questo sia lo spirito giusto di lavorare, nel rispetto dei ruoli chiamati a svolgere maggioranza e minoranza”.