Merate, altro cambio in maggioranza: Vanotti “promosso” capogruppo

Dopo il “rimpasto” in Giunta, arriva anche il cambio del capogruppo: Vanotti subentra a Centemero

Centemero: “Resto nel gruppo e sostengo tutte le scelte che il sindaco ha fin qui compiuto”

MERATE – “Una promozione? O forse una bella gatta da pelare? Sicuramente entrambe”. E’ un commento ricco di ironia e simpatia quello rilasciato da Alessandro Vanotti, all’indomani dell’incontro, tenuto ieri sera, martedì, in Municipio, in cui l’architetto meratese è stato indicato come il nuovo capogruppo di maggioranza all’interno della coalizione Più Prospettiva.

L’ufficializzazione del passaggio di consegne con Paolo Centemero avverrà dopo il consiglio comunale convocato per lunedì 23 maggio. Un appuntamento quanto mai importante e atteso visto che sarà il primo dopo la revoca delle deleghe all’ormai ex assessore Andrea Robbiani, sostituito da Fabio Tamandi, promosso da semplice consigliere ad assessore.

Un cambio, quello avvenuto all’interno del gruppo di maggioranza, destinato a non rimanere l’unico visto appunto il passaggio di testimone anche per quello che riguarda la carica di capogruppo. “Mi è stata chiesta la disponibilità a diventare capogruppo e l’ho fornita” precisa Vanotti. “Saranno sicuramente due anni importanti e significativi, in vista delle molte attività e progetti in essere e anche dell’appuntamento con il voto del 2024”.

Vanotti era anche dato per papabile a subentrare a Robbiani nella carica di assessore all’Ambiente e all’Ecologia, potendo anche “sfoggiare” anni di militanza nella Lega: “Avevo dato al sindaco la mia disponibilità, è vero; ma la scelta era sua e così è stato. Ritengo inoltre che Tamandi abbia anche più esperienza amministrativa rispetto a me che siedo in consiglio da tre anni, oltre che le competenze maturate grazie al ruolo rivestito nel parco del Curone e del consiglio di gestione della riserva del lago di Sartirana”.

Resterà in consiglio come consigliere semplice Paolo Centemero: “Ho preferito lasciare l’incarico di capogruppo perché per impegni familiari e lavorativi non riuscivo più a dedicarmi con lo stesso impegno e tempo di prima” ammette il consigliere, le cui assenze negli ultimi due consigli comunali non sono passate inosservate. “Penso che il ruolo di capogruppo vada svolto al 100% delle proprie forze e capacità e ho quindi preferito rimettere l’incarico a chi ha la possibilità di svolgerlo al meglio. Non lascerò la scena politica. Anzi, resto nel gruppo e sostengo tutte le scelte che il sindaco ha fin qui compiuto”.

Decisioni, su tutte la promozione di Fabio Tamandi ad assessore, che potrebbero non essere ancora terminate visto che il sindaco Massimo Panzeri non ha nascosto l’intenzione di provvedere a individuare nuovi incarichi o mansioni per i consiglieri di maggioranza. “Arrivati al giro di boa dell’amministrazione comunale, penso sia importante agire per il consolidamento del gruppo e la responsabilizzazione dei singoli. Ci sono tante tematiche e progetti in itinere: nelle prossime settimane arriveremo alla concretizzazione”.