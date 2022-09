Merate, chiusura campagna elettorale con focus sull’ambiente

Appuntamento mercoledì sera in Auditorium a Merate

Le candidate alla Camera Laura Bartesaghi e Chiara Braghi discuteranno del tema insieme all’ingegner Mario Moiraghi

MERATE – Ambiente, clima, energia e futuri sostenibili: si parlerà di questo mercoledì 21 settembre alle 20.45 presso il l’Auditorium del Municipio di Merate in Piazza degli Eroi durante l’incontro promosso dal Circondario Meratese e dalla Federazione PD di Lecco a chiusura della campagna elettorale.

Alla serata parteciperanno le candidate alla Camera dei Deputati Laura Bartesaghi (collegio Uninominale) e Chiara Braga (collegio Plurinominale e attuale deputata alla XVIII Commissione Ambiente) che discuteranno delle tematiche insieme all’ingegner Mario Moiraghi che vanta una decennale esperienza nell’ambito della Protezione Civile (direttore regionale della Protezione Civile della Lombardia dal 1976-1996) e nel coordinamento dei piani territoriali di Protezione Civile e Sale Operative. Al dibattito parteciperà anche il Segretario della Federazione PD Provinciale Manuel Tropenscovino; modera il segretario del circolo PD Merate Mattia Salvioni.

Spiegano dal Pd: “Sarà l’occasione per chiudere la Campagna Elettorale nel Meratese con le nostre candidate e per approfondire tematiche che hanno già oggi un forte impatto sui cittadini (caro energia) ma che lo avranno ancora di più nel futuro in cui la sostenibilità e la cura del territorio saranno centrali per tutti noi. Partiremo da una breve introduzione sugli scenari macro-economici di oggi e domani, per poi approfondire l’importanza della cura dell’ambiente e del territorio in un’ottica di prevenzione. Parleremo poi di caro energia e di strategie future illustrando le principali proposte del Partito Democratico in ambito energetico della sostenibilità e ambientale”.