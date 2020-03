Merate, il Pd sull’inaugurazione contestata: “Irresponsabilità dei padroni a casa nostra”

MERATE – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del circolo meratese del Pd in merito all’inaugurazione di sabato del nuovo punto vendita Conad, di cui abbiamo riferito in un altro articolo.

Il nostro paese attraversa un momento difficilissimo della propria storia. I cittadini vivono con grande preoccupazione quanto accade ma dimostrano grande senso civico, attenendosi a quanto disposto dalle Autorità. Gli operatori della sanità si sottopongono a ritmi di lavoro massacranti, consapevoli della gravità della situazione.

Il Presidente Mattarella, molto opportunamente, ci esorta alla ragionevolezza e soprattutto alla fiducia in chi è deputato a decidere.

Ebbene, questa mattina apprendiamo da organi di stampa, in servizi corredati da numerose incontrovertibili foto, che il “nostro” Sindaco, ha presenziato all’inaugurazione del Conad di Merate.

Consideriamo positivo che un’attività commerciale (ri)apra nel nostro territorio soprattutto dopo le incertezze seguite al passaggio di proprietà da Auchan a Conad.

Non risulta peraltro che l’Amministrazione di Merate abbia avuto peso alcuno nella apprezzata decisione di Conad di mantenere i livelli di occupazione.

Facendo carta straccia di quanto disposto dal Ministro della Sanità e dalla regione Lombardia un centinaio di persone, secondo quanto la stampa riporta, con alla testa il Sindaco Panzeri, impettito sotto la fascia tricolore ed il vicesindaco Procopio hanno presenziato alla suddetta inaugurazione.

Non possiamo considerare “nostro” un Sindaco che:

sotto la fascia tricolore non sa rappresentare TUTTI i cittadini occupandosi della loro salute

essendo Autorità di Pubblica Sicurezza sul proprio territorio comunale, non si preoccupa di applicare raccomandazioni ed obblighi alla cui osservanza tutti i cittadini sono tenuti.

nei fatti, si comporta da “padrone a casa propria”

anziché rappresentare un esempio di corretta applicazione delle disposizioni superiori, giudica di poter decidere quel che è bene e qual che non è permesso

mentre si impongono significative limitazioni alla socialità, partecipa, tronfio ed impettito, all’inaugurazione di un supermercato

in mancanza di alcuna ragione sensata, ma in forza di un puro ed irresponsabile narcisismo presenzialistico, non si preoccupa di osservare quanto un decreto del Presidente del Consiglio prevede.

I cittadini meritano di meglio!

Chi dimostra irresponsabilità ed incapacità a rappresentare dignitosamente le Istituzioni deve forse valutare se davvero ricopre una carica a cui sia idoneo.

Circolo Pd Merate