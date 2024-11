Merate, restauro dello scalone del Collegio Manzoni: l’ex sindaco chiede lumi

Il question time verrà discusso questa sera, lunedì, in apertura di Consiglio comunale

L’ex sindaco vuole sapere a che punto sono i lavori di restauro conservativo dello scalone di ingresso del Collegio

MERATE – Un aggiornamento sui lavori di restauro conservativo dello scalone d’ingresso del Collegio Manzoni. E’ quanto chiede il capogruppo di opposizione di Prospettive per Merate Massimo Panzeri che, sull’argomento, ha presentato un question time che verrà discusso stasera, lunedì 25 novembre, in apertura del Consiglio comunale.

Fautore del progetto di valorizzazione dello scalone di ingresso affrescato dell’istituto di via Manzoni, per il quale erano stati stanziati 120mila euro, l’ex sindaco Panzeri ha deciso di chiedere lumi alla nuova amministrazione comunale, guidata da Mattia Salvioni, rilevando che “trascorsi circa sei mesi dall’avvio dei lavori ed anno scolastico iniziato, “lo scalone risulta ancora interdetto ed inaccessibile per studenti e personale scolastico”.

Da qui le richieste di chiarimento rivolte al primo cittadini per sapere se l’intervento è stato completato, per quando è prevista la riapertura dello scalone e se “l’attuale Amministrazione si è fatta promotrice della raccolta fondi istituita in accordo con la Fondazione Comunitaria lecchese onlus per finanziare eventuali opere collaterali come il restauro degli storici orologi presenti”.