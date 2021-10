Già pronta la lista del neo sindaco di Montevecchia Ivan Pendeggia

Previste delle deleghe ad hoc anche per i singoli consiglieri

MONTEVECCHIA – Pronta la nuova giunta montevecchina. Il neo sindaco Ivan Pendeggia, a pochi giorni dalla proclamazione a primo cittadino del “Colle”, ha infatti varato la formazione dell’esecutivo, provvedendo anche ad assegnare deleghe ad hoc ai singoli consiglieri eletti nella lista Montevecchia al centro.

Una Giunta che rispecchia quanto di fatto elaborato durante la campagna elettorale quando erano stati indicati dei “dipartimenti” di riferimento, basati su competenze, attitudini e professionalità, ai singoli candidati. Ecco così che il sindaco ha tenuto per sé le deleghe a lavori pubblici, urbanistica, sicurezza, polizia locale, protezione civile e salute mentre Davide Blatti è stato promosso a vice sindaco e si occuperà di bilancio e sport.

Completa la Giunta Nicoletta Palmieri con delega ai servizi sociali, politiche della terza età e rapporti con le religioni. Tra i consiglieri Francesca Colombo si occuperà di mobilità e viabilità, temi particolarmente caldi a Montevecchia, metà ambita del turismo di prossimità e di politiche giovanili con l’obiettivo di creare più occasioni di aggregazione e socialità per i più giovani.

Non meno importante la delega a Sara Manzella, individuata come referente istruzione e cultura. Si occuperà di personale e attività produttive Luca Maggioni mentre Davide Scaccabarozzi sarà il riferimento in tema di ambiente, territorio ed ecologia. Infine, Luigi Sala sarà incaricato di mantenere i rapporti con le associazioni e con il parco.