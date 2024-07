Nuovo ponte di Paderno e ricadute sulla viabilità: confronto tra sindaci nella Conferenza

La questione del nuovo ponte di Paderno è stata al centro della conferenza dei sindaci del Meratese convocata martedì

L’incontro, promosso per dare il benvenuto ai neo sindaci, è servito anche per ragione sull’impatto del nuovo ponte sulla viabilità del territorio

MERATE – Conoscere i nuovi sindaci, eletti a seguiti delle elezioni dell’8 e 9 giugno e discutere degli argomenti più importanti dei prossimi mesi, ovvero il rinnovo del consiglio di rappresentanza dei sindaci dell’ambito di Merate e il nuovo ponte di Paderno. Di questo si è discusso martedì durante la conferenza dei sindaci del Meratese, convocata dal presidente Fabio Vergani, confermato sindaco di Imbersago con oltre l’80% delle preferenze degli elettori.

L’incontro è servito per presentare ufficialmente i primi cittadini neo eletti, come Mattia Salvioni di Merate, Gianfranco Lavelli di Airuno, Danilo Villa di Verderio e Felice Rocca di Osnago, dando loro il benvenuto all’interno della conferenza nata discutere in maniera collegiale tematiche e argomenti che hanno un carattere che va aldilà dei singoli confini comunali.

E’ il caso, ad esempio, dei progetti relativi alla realizzazione del nuovo ponte di Paderno, oggetto qualche settimana fa di una commissione in Regione. La nuova infrastrutturale, ferroviaria e stradale, avrà gioco forza delle ricadute sulla viabilità del territorio ed è per questo che i Comuni della cintura intorno a Paderno, che già finora si sono mossi all’unisono nel chiedere interventi di miglioramento alla rete viaria della zona, hanno espresso l’auspicio che tutto il Meratese possa prendere una posizione in merito ragionando e valutando soluzioni che possano apportare benefici all’intera area, consci della già massiccia mole di traffico registrata dalle nostre arterie stradali ogni giorno.

Non meno importante la discussione in merito al rinnovo del consiglio di rappresentanza dei sindaci all’interno dell’ambito, visto che il presidente uscente Paolo Brivio, ex sindaco di Osnago, è decaduto dall’incarico avendo chiuso, al termine del secondo mandato, la sua esperienza amministrativa. Vacante anche il ruolo di vice presidente, assegnato, fino a prima delle elezioni, all’assessore Franca Maggioni, ora consigliere di minoranza a Merate.

Durante la conferenza i sindaci si sono aggiornati anche in merito a Retesalute, l’azienda speciale che gestisce i servizi socio assistenziali del territorio.