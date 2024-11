Olgiate, Forza Italia: Grasso passa il testimone all’avvocato Francesco Cogliati

Il passaggio di consegne avverrà il 7 dicembre nella sede di via Roma

Grasso era coordinatore di Forza Italia a Olgiate dal 2004: il suo posto verrà preso dall’avvocato Francesco Cogliati, capogruppo di maggioranza

OLGIATE MOLGORA – Cambio della guardia a Olgiate Molgora dove Francesco Cogliati, fresco di nomina, si appresta a guidare la sezione di Forza Italia del popoloso comune del meratese raccogliendo il testimone di Giovanni Grasso. L’appuntamento per il passaggio di consegne è fissato per sabato 7 dicembre alle 11.30 nella sede di via Roma alla presenza del segretario provinciale Roberto Gagliardi e degli amici e sostenitori di Silvio Berlusconi del territorio.

L’incontro sarà l’occasione per ringraziare Grasso per quanto svolto, dal 2004 a oggi, come coordinatore di Forza Italia di Olgiate Molgora, accettando la proposta dell’allora conoscente e poi grande amico Carlo Brusadelli, che era stato coordinatore fino a quel momento. Con grande impegno ed entusiasmo con lui si è incentivata l’attività politica in paese che ha portato anche all’inaugurazione della sede nel 2007, poi rinnovata nel settembre 2023 con la ristrutturazione dei locali.

Una “casa” che è diventata, per usare le parole di Grasso, “il luogo fisico che rappresenta l’idea e la visione liberale della società e della politica, idea che viene da lontano e che è stata perfettamente incarnata dal presidente Silvio Berlusconi. Vent’anni sono tanti e non bisogna cadere nella trappola di identificare il ruolo con la persona, anche se la persona ha dato l’anima per quel ruolo. Per me è stata un’esperienza di servizio. Per tutto questo tempo ho ricoperto il ruolo di coordinatore di Forza Italia per il comune di Olgiate Molgora con entusiasmo e impegno incondizionato. Ho sofferto e gioito, spinto sempre da un’unica motivazione: il bene della comunità di Olgiate Molgora ed il bene di Forza Italia. Ho raggiunto risultati di cui sono soddisfatto e adesso è arrivato il momento di passare il testimone a Francesco Cogliati, giovane avvocato di grande talento e, a mio avviso ancora più importante, di grande serietà personale. A Francesco i migliori auguri di un’attività intensa e ricca di successi”.

Anche da Lecco arrivano i ringraziamenti sia a Giovanni Grasso e Carlo Brusadelli per quanto svolto finora e a Francesco Cogliati, capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale a Olgiate, per quanto farà: “A Carlo Brusadelli e Giovanni Grasso giunga la lode e il sincero ringraziamento mio personale e della segreteria provinciale – dice Roberto Gagliardi – per l’impegno profuso nella gestione della sede e per i risultati ottenuti in questi anni in favore della crescita di Forza Italia a Olgiate Molgora e sul territorio circostante. Ringrazio anche Francesco che si è fatto carico di raccogliere con entusiasmo l’impegnativo testimone che gli consegnerà Giovanni: certamente saprà far bene anche lui grazie alla sua volontà e passione politica forte dei suoi ideali e dell’esperienza maturata in consiglio comunale come capogruppo di maggioranza di “Olgiate Rinasce”. E’ una figura giovane che con l’ausilio dell’assessore Maurizio Maggioni (di recente tesserato a sua volta a Forza Italia, ndr) potrà certamente contribuire a portare avanti anche dentro l’amministrazione comunale quei valori liberali, moderati e europeisti che rappresentano le fondamenta delle politiche di Forza Italia”.