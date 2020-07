Olgiate, mozione unanime per devolvere il gettone di presenza al fondo Covid

I gettoni di presenza dei consiglieri verranno devoluti al fondo istituito per aiutare le famiglie in crisi a causa dell’emergenza sanitaria

Maggioranza e minoranza unanimi nel riconoscere la bontà del gesto: “Siamo vicini a chi è in difficoltà”

OLGIATE – Maggioranza e minoranza unite nel devolvere i gettoni di presenza a favore del fondo in favore delle fasce deboli istituito per fronteggiare l’emergenza Covid 19. E’ stata approvata all’unanimità settimana scorsa in Consiglio comunale la mozione presentata dai due gruppi consiliari Olgiate Rinasce e Uniti per Olgiate.

Il capogruppo di maggioranza Matteo Cogliati ha dato lettura al documento sottolineando la volontà di stare al fianco delle famiglie maggiormente provate dall’emergenza sanitaria. “Abbiamo deciso di devolvere il gettone di presenza dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mandato elettorale (il prossimo anno, ndr) al fondo istituto dal Comune – ha sottolineato raccogliendo il favore del capogruppo di minoranza Pino Brambilla -. L’obiettivo è quello di sostenere la Caritas per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità da destinare alle famiglie olgiatesi in difficoltà economica”.

Il sindaco Giovanni Battista Bernocco ha aggiunto che la Giunta ha stanziato a favore dello stesso fondo mille euro. “I casi di persone che hanno problemi economici in paese sono purtroppo in aumento” ha concluso “e settimana prossima organizzeremo un tavolo tra Amministrazione, Caritas e Croce Rossa per coordinare gli interventi”.