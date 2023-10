Olgiate, scontro a colpi di mozioni sul tema dell’ospedale di Merate

Stasera, venerdì, in Consiglio comunale è prevista la discussione delle mozioni sull’ospedale di Merate

Il gruppo di opposizione chiede al sindaco di sostenere la mozione congiunta a difesa del Mandic rinunciando all’atto in solitaria

OLGIATE – Una mozione per chiedere al sindaco e alla maggioranza di sottoscrivere la mozione congiunta predisposta da un gruppo trasversale di amministratori per la tutela dell’ospedale di Merate rinunciando, di fatto, al documento presentato dal capogruppo di maggioranza Francesco Cogliati e sottoscritto dal vicesindaco Matteo Fratangeli, dall’assessore Paola Colombo e dai consiglieri Giovanna Fumagalli, Irene Sala, Tommaso Veraldi e Aldo Colombo.

E’ quanto ha protocollato nei giorni scorsi il gruppo di minoranza di Olgiate cambia passo chiedendo che anche l’amministrazione comunale di Olgiate si allinei alla posizione di molte altre amministrazioni comunali facendo fronte comune sul tema della salvaguardia dell’ospedale San Leopoldo Mandic.

Di seguito la mozione di Olgiate Cambia Passo

Si fa riferimento alla mozione avente ad oggetto la delibera di conferimento al Sindaco della rappresentanza degli interessi di cittadini e del territorio avanti le istituzioni provinciali e regionali e le rappresentanze di ASST per la tutela e valorizzazione del presidio ospedaliero S. Leopoldo Mandic trasmessa il 24 ottobre 2023, in vista del Consiglio Comunale del 27 ottobre p.v., dal Capogruppo di Maggioranza, Francesco Cogliati, e sottoscritta dal Vicesindaco Matteo Fratangeli, dall’Assessore Paola Colombo e dai Consiglieri Giovanna Fumagalli, Irene Sala, Tommaso Veraldi e Aldo Colombo per rappresentare quanto segue. Si sottolinea che il Sindaco, per il suo ruolo istituzionale, è la figura che rappresenta gli interessi dei cittadini presso le istituzioni provinciali e regionali.

Non si comprende pertanto perché si debba conferire a lui una delega allo scopo di affidargli un ruolo che è già di sua competenza. Il Sindaco infatti avrebbe già dovuto portare la diffusa preoccupazione dei suoi cittadini per le vicende che interessano il nostro Ospedale dinanzi agli organismi interessati.

Preso atto dell’inutilità di questa proposta nella sua forma, ravvisando in essa un tentativo di rimediare alle mancanze di questa Amministrazione e alla sua incapacità di costruire un fronte unitario per salvaguardare l’Ospedale, si osserva altresì nuovamente che le motivazioni esplicitate pretendono di connotarsi come apartitiche, salvo poi allinearsi a visioni politiche che rientrano nel campo del centrodestra.

Considerato che il nostro Gruppo ritiene che solo una voce unitaria sia capace di rappresentare al meglio i comuni interessi dei cittadini di Olgiate Molgora e dei paesi del meratese dinanzi al corso intrapreso da Regione Lombardia in ambito sanitario e richiamato il documento trasversale presentato in data odierna, 25 ottobre 2023, da tutti gli amministratori meratesi e casatesi per chiedere a Regione tutele e garanzie per il presidio;

si impegna:

• il Sindaco a sottoscrivere il documento (che si allega) avente come oggetto la Salvaguardia dell’Ospedale San Leopoldo Mandic.

I Consiglieri di “Olgiate Cambia Passo – Golfari Sindaco”

Stefano Golfari Andrea Martena Pierantonio Galbusera Stefania Cazzaniga