Progetto Osnago vince ancora: Felice Rocca è sindaco con il 71,6% dei voti

Felice Rocca è il nuovo sindaco di Osnago

“Siamo stati capaci di andare oltre i simboli dei partiti, confermando il fatto che a Osnago vincono le persone”

OSNAGO – “Un risultato bellissimo e incredibile: siamo stati capaci di andare oltre i simboli dei partiti confermando il fatto che a Osnago vincono le persone”. E’ raggiante Felice Rocca dopo la vittoria, netta e schiacciante, che l’ha consacrato sindaco con il 71,66% delle preferenze degli osnaghesi. Alla guida di Progetto Osnago, formazione di centrosinistra alla guida del paese dal 1995, Rocca è molto soddisfatto del risultato raggiunto dall’intera lista, con i singoli consiglieri capaci di conquistare molte preferenze.

“Sapevo di essere in vantaggio, ma non potevo immaginare un risultato così pieno, frutto probabilmente di diverse motivazioni, tra cui l’attenzione alle piccole e grandi cose di Osnago e la disponibilità all’ascolto dei cittadini. Siamo riusciti a ribaltare il risultato delle elezioni europee di ieri, confermando che sono le persone a fare la differenza. Per questo voglio ringraziare ancora una volta tutta la squadra che mi ha accompagnato durante la campagna elettorale e che mi accompagnerà ora durante il mandato”.

Soddisfattissimo per la vittoria a Osnago, Rocca volge lo sguardo al risultato per certi versi clamoroso raggiunto a Merate dal giovane Mattia Salvioni, capace di vincere, in una corsa a tre liste, con il 52,77% dei voti. “E’ una situazione grazie alla quale il Meratese potrà iniziare a ragionare come territorio unito e ancora più forte”.

In Consiglio comunale entrano, per la maggioranza, Maria Corti (122), Maria Grazia Caglio (92), Federico Dusi (91), Norberto Ambrosiano (70), Alessandra Grasso (70), Ernesto Sirtori (58), Beatrice Marucelli (50) e Davide Castellazzi (43). Siederanno in aula per la minoranza di Orgoglio Osnago Emilio Maria Mandelli (44), Vittorio Bonanomi (19), Fabio Nicoli (18) e Liliana Enrica Gaviraghi (17).