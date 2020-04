Question time di Cambia Merate sull’utilizzo dei droni in ausilio della Polizia locale

Il question time verrà discusso domani, martedì, in apertura del consiglio comunale

La minoranza pone l’accento sul rispetto delle norme di protezione dei dati individuali

MERATE – Un question time sull’utilizzo dei droni in ausilio all’attività di Polizia locale. Lo ha presentato il gruppo di opposizione Cambia Merate chiedendone la discussione domani, martedì, in occasione del consiglio comunale convocato alle 18.30. Il gruppo guidato da Aldo Castelli chiede lumi in merito all’utilizzo dei droni con particolar riferimento al rispetto delle norme in materia di limitazione delle libertà personali a seguito dell’emergenza pandemica determinata dal virus Covid-19.

Quattro le domande presentate. Si chiede cioè la data del provvedimento autorizzativo, se il soggetto privato incaricato sia stato formalmente nominato ausiliario di polizia giudiziaria e il numero di persone controllate nell’ambito delle attività d’istituto della Polizia Locale mediante o con l’ausilio di Aeromobili a Pilotaggio Remoto dal 23 febbraio 2020 ad oggi, oltre al numero complessivo di multe e denunce effettuate dagli agenti del comando di Polizia locale per mancato rispetto dei decreti del presidente del consiglio dei Ministri.

Inoltre, si chiede quali garanzie siano state fornite in relazione alla protezione dei dati personali. In particolare si domanda se vi sia raccolta, elaborazione e archiviazione delle immagini di ripresa, chi ha accesso a tali dati e quali misure sono utilizzate per prevenire gli usi non consentiti, che tipo di riprese sono effettuate (in particolare se vengono ripresi anche luoghi della vita privata), come è possibile avere accesso a tali dati e, infine, la modalità e il termine della loro distruzione”.