Giovedì sera la presentazione di Una speranza per Santa Maria Hoè, unica lista in corsa alle elezioni di ottobre

“Siamo una lista civica al 100%: il nostro unico obiettivo è migliorare il paese”

SANTA MARIA HOE’ – Look garibaldino per il sindaco uscente Efrem Brambilla alla presentazione di “Una speranza per Santa Maria Hoè”, lista con cui chiederà ai propri concittadini di essere confermato alla guida del paese.

Una sfida, la sua e del gruppo formato seguendo il principio della continuità e dell’innovazione, contro il quorum (che dovrebbe essere abbassato al 40% a causa dell’emergenza sanitaria) visto che a Santa Maria Hoè si è presentata un’unica lista.

Per vincere alle elezioni del 3 e 4 ottobre insomma Brambilla e i suoi dovranno insomma convincere gli elettori a recarsi ai seggi che verranno allestiti all’interno della scuola primaria. (QUI L’ARTICOLO CON TUTTE LE LISTE AL VOTO NEL LECCHESE).

“Lo abbiamo voluto ribadire anche nel nostro manifesto, in cui oltre al simbolo che ci contraddistingue da ormai 10 anni abbiamo inserito lo slogan “Andiamo a votare”– ha ribadito il sindaco, durante l’incontro convocato giovedì sera in sala consiliare, trasmesso in diretta Facebook.

Camicia e cravatta rossa (“Siamo belli combattivi” il commento al look), Brambilla ha ribadito come Una speranza per Santa Maria Hoè sia una lista civica al 100%: “Non siamo mai stati legati a partiti politici. Il nostro obiettivo è migliorare il paese e completare i punti del mandato elettorale, così come abbiamo fatto finora. Rispetto ai precedenti mandati, abbiamo alzato il tiro perché vogliamo compiere il salto di qualità con punti chiari e concreti di un programma elettorale costruito tutti insieme, lavorando in maniera compatta e sinergica”.

Tra i punti qualificanti del programma elettorale l’attenzione all’ambiente, alla mobilità dolce, alle periferie, il progetto di smart city con l’accelerazione sulla digitalizzazione), il contrasto alle povertà e la promozione del territorio. Brambilla ha poi voluto ringraziare gli amministratori comunali uscenti, a partire dal vice Miriam Brusadelli, che hanno deciso di non ricandidarsi per il lavoro svolto e la vicinanza al gruppo: “Ringrazio anche i consiglieri comunali di minoranza per l’atteggiamento costruttivo avuto in questi 5 anni”. Un’assenza, quella di una lista avversaria, che si farà sentire: “L’astensionismo è il nemico da battere. Santa Maria Hoè ha sempre avuto un’affluenza alta al voto (nel 2016 era stata intorno al 70% degli elettori, ndr), ma non possiamo dare nulla per scontato sapendo che è sempre in aumento la percentuale delle persone che non si recano alle urne. Dovremo spiegare che votare è importante anche in questo caso perché se non raggiungiamo il quorum, Santa Maria Hoè non avrà un sindaco ma un commissario prefettizio”.

Brambilla non si è sottratto alle domande dei giornalisti a partire da quella relativa al futuro dell’Unione dei Comuni lombarda della Valletta dopo la “guerra fredda” con il sindaco de La Valletta Brianza Marco Panzeri. “Per noi l’Unione ha senso di esistere se entrambi i Comuni che la compongono hanno parità di rappresentanza, espressione e decisione. Non siamo subalterni a nessuno e siamo fermamente contrari alla fusione”. Una presa di posizione netta che, a fronte dell’atteggiamento mostrato negli ultimi mesi da La Valletta Brianza, rende sempre più difficile la sopravvivenza dell’Unione: “Vedremo”.

Dopodichè spazio alla presentazione dei singoli candidati consiglieri, a partire dall’assessore uscente

Daniel Fumagalli

Geometra, assessore uscente assessore all’urbanistica, all’edilizia privata e la delega sull’emergenza Covid – 19, in maggioranza da 10 anni. “L’interesse e la curiosità che ho avuto sin da giovane mi hanno permesso di fare esperienze lavorative in molti settori, dall’edilizia allo sviluppo ecosostenibile. Sono sempre stato interessato allo sport e a conoscere posti nuovi”.

Valentino Scalambra

Consigliere comunale uscente alla terza esperienza alle elezioni comunali. “Sono una persona molto curiosa che vuole sempre imparare cose nuove. Mi piace mettere a disposizione la mia esperienza al servizio della nostra comunità. Sono un Volontario del nostro gruppo locale di Protezione Civile”.

Saverio Morisi

Consigliere comunale uscente, vuole mettere a disposizione della comunità l’esperienza professionale in progetti di smart city e di innovazione digitale. “Ho molti interessi e sono continuamente alla ricerca di nuove idee per migliorare la vita dei cittadini e per rendere più sicure le comunità locali.

Massimiliano Nessi

Avvocato con studio a Lecco, si è messo in gioco animato dal desiderio di mettere al servizio dei propri concittadini l’esperienza e le competenze maturate nella professione forense per contribuire alla crescita e al miglioramento del paese. “Il programma è ambizioso, ma siamo convinti di poterlo realizzare”.

Elisa Montani

Laureata in marketing comunicazione aziendale e mercati internazionali, intende mettere in campo le mie competenze personali e professionali per il bene del Nostro paese.

Angelica De Cani

Laureata in Mediazione Linguistica e Culturale, residente a Hoè Superiore, vuole impegnarsi per valorizzare il territorio: “Il mio primo interesse è l’escursionismo in montagna e questa passione mi ha portata a effettuare corse e camminate anche tra i nostri sentieri; ogni luogo è degno di attenzione e l’obiettivo è di valorizzare il nostro”.

Andrea Brusadelli

Architetto residente ad Alduno, In passato ho organizzato corsi di progettazione, laboratori per bambini e tornei di basket, mi piacerebbe proporne di nuovi e coinvolgere la nostra collettività

Giampietro Marini

Pensionato, è attivo come volontario nell’associazione Orizzonti

Veronica Teresa Bonanomi

Assistente Sociale in tre comuni della zona, ha accettato la sfida di provare a calarsi in un Comune anche con un ruolo politico: “Il lavoro che sto svolgendo mi porta quotidianamente a saper ascoltare le persone, i loro vissuti, i loro bisogni.Mi piacerebbe contribuire alla crescita del paese”.

Roberto Di Modugno

Autotrasportatore, Vigile del Fuoco volontario nel distaccamento di Merate, ha deciso di mettersi in gioco per impegnarmi e dare il mio contributo nel continuo miglioramento del mio paese. “Efrem? Un personaggio!”