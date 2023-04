Sicurezza, Lega Merate: “Potenziata la Polizia locale e la videosorveglianza”

Il segretario cittadino del Carroccio plaude agli investimenti effettuati dall’amministrazione comunale sul fronte della sicurezza

Potenziato il personale con l’assunzione di tre agenti e implementate le telecamere, arrivate a un centinaio

MERATE – Un plauso per gli investimenti effettuati dall’amministrazione comunale sul tema della sicurezza. E’ quanto arriva dal segretario cittadino del Carroccio Franco Lana: “Nell’ultimo anno il Comune ha provveduto a rafforzare l’organico della Polizia locale con l’entrata in servizio di tre nuovi agenti. E ha potenziato la videosorveglianza rendendola più efficace e capillare: è entrato in servizio il sistema di tracciabilità delle targhe e a breve saranno installate tre nuove telecamere nella zona delle scuole superiori e diciotto telecamere nei parchi e al lago di Sartirana. A Merate ne saranno complessivamente in funzione un centinaio”.

Lana aggiunge: “Bene ha fatto il sindaco leghista Panzeri a mettere in campo misure tangibili, e non scontate, che vanno nella direzione di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e vandalismo. La sicurezza è un bene prezioso e irrinunciabile per tutti i cittadini ed è un parametro di civiltà”.

Il ringraziamento si estende anche alla Regione Lombardia e al presidente Attilio Fontana per “aver messo a disposizione risorse significative in particolare per la videosorveglianza, ma anche per il rinnovo del parco mezzi della Polizia locale. Da Comune e Regione arrivano esempi di un’amministrazione improntata alla concretezza e al buonsenso”.

Lana conclude: “Anche sul fronte della sicurezza stradale sono stati effettuati interventi significativi, a cominciare dalla riqualificazione della rotonda di via Laghetto. Le misure attuate, grazie anche ai contributi regionali, e l’aumento dei controlli hanno determinato una diminuzione degli incidenti. Andiamo avanti convintamente in questa direzione”.