Troppo caos fuori dalle scuole: interrogazione di Cambia Merate

Il gruppo di minoranza ha presentato un’interrogazione sulla viabilità e la sicurezza dei pedoni in via dei Lodovichi

“Un problema che si trascina da anni senza che l’amministrazione comunale abbia trovato soluzioni convincenti”

MERATE – Viabilità e sicurezza dei pedoni fuori dalle scuole superiori di via dei Lodovichi: con un’interrogazione protocollata ieri, lunedì, in Comune la minoranza di Cambia Merate accende i riflettori su un tema caro e sentito dalla popolazione studentesca.

Prendendo come riferimento l’ultimo incidente avvenuto all’indomani dell’inizio dell’anno scolastico, i consiglieri guidati dal capogruppo Aldo Castelli chiedono al sindaco Massimo Panzeri idee e proposte per risolvere l’evidente situazione di criticità, provocata dall’uscita, praticamente in contemporanea, dei numerosi studenti del liceo Agnesi e dell’istituto Viganò.

Precisando come la richiesta di soluzioni al problema sia stata più volte sollecitata dalle associazioni scolastiche con “scarso riscontro da parte dell’amministrazione comunale”, Cambia Merate avanza quattro richieste. “Vogliamo sapere se si intenda procedere ad uno studio finalizzato alla definitiva soluzione della viabilità della zona e in quali tempi si intende risolvere il problema”. Non solo. I consiglieri di minoranza chiedono anche conto degli interventi palliativi da attuare in attesa della più complessiva definizione della problematica viabilistica e se l’Amministrazione intende assumere il ruolo di capofila/coordinatore di tutte le parti coinvolte per arrivare ad una soluzione condivisa.

Nel testo dell’interrogazione, viene altresì ricordato come “il problema si trascina da tempo e ancora non è stato compiutamente risolto dalla competente Amministrazione comunale, nonostante coinvolga diverse centinaia di ragazzi, provenienti dai Comuni del circondario ed oltre”.

La cronistoria

Nella cronistoria viene ricordato come già nel 2015 l’allora sindaco di Merate Andrea Massironi si fosse impegnato a “intervenire per modificare la viabilità del comparto individuando una nuova area dedicata agli autobus in corrispondenza dell’attuale parcheggio di via Campi e ipotizzando la trasformazione dell’attuale area della sosta bus per la sosta breve delle auto private. Inoltre erano state ipotizzate modifiche dei sensi di percorrenza delle strade, successivamente scartate per evidenti criticità”.

I consiglieri di opposizione ricordano infine come non abbiano sortito effetto le “interlocuzioni coi gestori delle linee di trasporto finalizzati a sondare l’eventuale disponibilità ad una parziale modifica del percorso dei mezzi, sì da ridurre gli attraversamenti pedonali pericolosi da parte degli studenti e come l’ipotizzato servizio navetta a pagamento, dal parcheggio Conad al plesso scolastico, non abbia raccolto

l’apprezzamento delle famiglie”.