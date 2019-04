Verso le elezioni amministrative 26 maggio

Andrea Colombo è il candidato sindaco della lista nata dalla fusione tra Progetto Bosisio e Insieme per Bosisio

BOSISIO PARINI – E’ Andrea Colombo il candidato sindaco della lista ProgettiAmo Bosisio Insieme, nata dalla fusione dell’attuale lista di maggioranza Progetto Bosisio, capeggiata dal primo cittadino Giuseppe Borgonovo, e da Insieme per Bosisio guidata dal consigliere Walter Gaiardoni. Il nome del candidato alle elezioni del prossimo 26 maggio è stato annunciato ufficialmente a inizio aprile.

Il candidato

42 anni, sposato, avvocato di professione, Andrea Colombo lavora tra Como e Milano ma vive a Bosisio. Nel 2014 era stato candidato nella formazione di Walter Gaiardoni ma non fu eletto consigliere. Soddisfatto della scelta l’attuale sindaco Giuseppe Borgonovo: “Andrea è una persona concreta, seria e misurata, che siamo certi saprà rispondere in maniera altrettanto pratica alle esigenze dei cittadini di Bosisio – ha commentato – personalmente gli auguro di portare avanti il lavoro avviato con rinnovato entusiasmo”.

Ascoltare i cittadini

Dal canto suo, Colombo ha ringraziato tutto il gruppo per la fiducia accordatagli: “Metterò tutto il mio impegno, la mia passione e le competenze necessarie affinché la qualità della vita a Bosisio migliori sempre di più, le industrie abbiano più spazi e tutele e l’ambiente venga preservato. Credo, e con me tutto il meraviglioso gruppo che mi sostiene, che con dedizione, umiltà e capacità di ascolto sarà possibile comprendere le esigenze della cittadinanza e trasformarle in opere concrete. Alle elezioni del 26 maggio – ha concluso – ci presentiamo come un gruppo unito, determinato e forte, desideroso di fare il meglio”.