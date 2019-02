Pronta la lista “Progettiamo Bosisio Insieme”. 13 nomi, presto quello del candidato sindaco

Il gruppo nasce dall’unione di Progetto Bosisio e Insieme per Bosisio. Borgonovo: “Partiamo dalla squadra”, Gaiardoni: “Lavoreremo bene”

BOSISIO – Si chiama “Progettiamo Bosisio Insieme” ed è la nuova lista che correrà alle elezioni amministrative del prossimo maggio. Una lista che è fusione di Progetto Bosisio, attuale maggioranza, guidata dal sindaco Giuseppe Borgonovo, e da Insieme per Bosisio, lista di minoranza guidata da Walter Gaiardoni: lo scorso dicembre i due schieramenti avevano deciso di unire le forze in vista delle elezioni, gli intenti sono poi diventati realtà.

Il manifesto

In questi giorni il gruppo ha reso pubblico il primo manifesto di “Progettiamo Bosisio Insieme”, distribuiti ai bosisiesi, nel quale sono annunciati i propositi della lista: “Come noto, Progetto Bosisio e Insieme per Bosisio provengono dalla stessa area culturale e, nel corso degli anni, hanno ridotto i motivi di contrasto – ha spiegato Borgonovo – preso atto di questo sentire comune abbiamo deciso di presentarsi uniti alle prossime elezioni: abbiamo visioni comuni relative ai progetti futuri per il paese, siamo molto propositivi”.

Lista completa

La lista di candidati è già stata composta: tredici i nomi, che verranno svelati non appena verrà individuato il candidato sindaco. “Basti per ora dire che è un gruppo ben assortito, dove tutte le fasce di età sono rappresentate, il nostro collante è l’amicizia. Al contrario di quanto accade normalmente – ha proseguito Borgonovo – siamo partiti dalla squadra, prima di decidere il condottiero: noi non crediamo alla teoria dell’uomo suolo al comando. Il nostro gruppo politico deve essere un’orchestra”. Nessun matrimonio in vista delle elezioni, come sottolineato: “Non ci sposiamo, ci siamo fusi in una nuova realtà. Il nome scelto, Progettiamo Bosisio Insieme, lo ribadisce, così come il simbolo scelto, che è di fatto un’unione delle due precedenti liste”.

Gaiardoni: “Per Bosisio grandi progetti”

“Sono molto positivo, abbiamo un gruppo di persone molto valido, a breve indicheremo il candidato sindaco e, se i cittadini ci daranno il loro consenso, faremo grandi cose per Bosisio, abbiamo dei bei progetti” ha detto Walter Gaiardoni, attuale capogruppo di “Insieme per Bosisio”. “Sono stato al fianco di Borgonovo dieci anni fa, poi ho deciso di staccarmi ma ho portato avanti un’opposizione sempre costruttiva. La sintonia tra le nostre liste c’è sempre stata, unire le forze era la cosa migliore” ha concluso.