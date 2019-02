Candidato ‘bipartisan’ a Galbiate

La minoranza uscente di centrosinistra sosterrà il candidato della maggioranza

GALBIATE – La lista civica di centro sinistra Galbiate Cambia, dopo aver condiviso nell’ultimo anno dai banchi della minoranza diverse scelte promosse dall’attuale amministrazione uscente guidata dal sindaco Benedetto Negri, alle prossime elezioni comunali sosterrà il candidato Piergiovanni Montanelli.

A comunicarlo è la stessa civica guidata dall’attualecapogruppo Paola Golfari: “Il percorso comune dell’ultimo periodo ha dato prova che su importanti tematiche vi sono state convergenze di vedute significative che meritavano di tradursi in uno sforzo condiviso, fianco a fianco, per le prossime elezioni di Maggio”.

“Il processo partecipato di costruzione del programma saprà spaziare da elementi di concretezza e di gestione quotidiana delle necessità del paese – aggiungono dalla civica – fino a saper immaginare il futuro di Galbiate, puntando su elementi di innovazione, di sviluppo anche turistico di un territorio unico tra due laghi e due parchi. Si lavorerà per un gruppo coeso e unito che sappia essere preparato ad affrontare sfide in settori che divengono sempre più complessi da gestire, ma la ricchezza di competenze e preparazione potrà essere il giusto strumento per proporre ai cittadini galbiatesi una lista civica in grado di affrontare tali sfide nel modo migliore”.