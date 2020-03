Il Comune di Dolzago dona 2 mila euro in favore degli ospedali

L’amministrazione comunale di Dolzago aderisce alla raccolta fondi di Fondazione Comunitaria per il Lecchese

Duemila euro di contributo dal municipio. “Ogni piccola cifra può essere importante”

DOLZAGO – Il Comune di Dolzago ha deliberato in data 10 marzo 2020 l’erogazione di un

contributo di 2000 euro in favore della fondazione comunitaria lecchese per il

sostegno delle spese legate al Coronavirus da parte dell’Ospedale di Lecco.

“Un gesto importante, per aiutare anche concretamente chi in questi giorni si

trova letteralmente in prima linea per affrontare questa battaglia – spiega il sindaco Paolo Lanfranchi – Ho già invitato anche i cittadini a contribuire anche personalmente. Anche una piccola cifra può essere importante”.