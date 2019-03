Sancita la rottura tra Lega, Forza Italia e FDI a Oggiono

Il sindaco toglie la carica di “vice” al futuro sfidante Lietti

OGGIONO – La frattura è completa nel centrodestra e gli schieramenti ora sono ufficiali: la Lega correrà da sola alle elezioni ad Oggiono mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia sosteranno la lista di Lamberto Lietti.

Ha rompere gli ultimi indugi è FDI che in una nota ha espresso il proprio sostegno a Lietti, fino a lunedì sera vicesindaco dell’attuale amministrazione comunale.

Il sindaco Roberto Ferrari, proprio lunedì in occasione del Consiglio Comunale, ha deciso di togliere la delega di ‘vice’ all’assessore provocando l’uscita dall’aula dello stesso Lietti e quella dei consiglieri di Forza Italia e dell’assessore Elena Ornaghi di FDI. E’ stato l’atto conclusivo di un alleanza che per dieci anni ha guidato il Comune di Oggiono.

Questione di fiducia, la motivazione della scelta del primo cittadino oggionese dovuta alla discesa in campo di Lietti con una propria lista che, nella corsa al voto, sarà antagonista alla Lega e il suo candidato Ferdinando Ceresa, capogruppo del Carroccio in Consiglio Comunale.

FDI: “Abbiamo tentato di tenere unito il centrodestra”

“Fratelli d’Italia ha da sempre sposato la linea di andare uniti come centrodestra su tutti i comuni della provincia – spiegano dal partito – Il nostro obiettivo è quello di avere amministrazioni locali di centrodestra che possano lavorare sinergicamente per un progetto comune di una Grande Lecco, lasciandosi alle spalle le differenze e lavorando sui tantissimi aspetti comuni tra le nostre tre forze. Abbiamo mantenuto questo approccio anche ad Oggiono, purtroppo senza riuscire a far ricucire lo strappo che si è consumato in questi ultimi mesi”.

Una rottura che, per FDI, era “ampiamente evitabile dato il profilo professionale e amministrativo del candidato naturale” Lietti.

“Abbiamo deciso di appoggiare la sua lista civica. E’ uno stimato professionista, espressione di una forza civica, ha svolto un ottimo lavoro in questi dieci anni di amministrazione ed è garanzia per gli oggionesi di un percorso amministrativo di continuità con quanto di buono fatto sino ad oggi”.

“In questi mesi caotici il nostro assessore Elena Ornaghi si è sempre attenuto al silenzio e questo per anteporre come sempre alle dinamiche partitiche il lavoro per la cittadinanza e il rispetto per gli accordi presi con l’amministrazione Ferrari – proseguono da FDI – Rimane il rammarico per non essere riusciti ad andare tutti uniti, e al contempo la decisa speranza che non si commetta per l’ennesima volta lo stesso errore l’anno prossimo a Lecco, regalando per la terza volta consecutiva il capoluogo alle sinistre”.