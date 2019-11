Disservizi nella raccolta rifiuti, il sindaco di Pescate multa Silea

“Mancati ritiri e strade sporche, adesso sono stanco”

Il sindaco avvia una procedura di contestazione all’azienda con tanto di ammenda

PESCATE – “Dopo aver visto rifiuti di plastica, quali bottiglie di latte, di acqua e imballaggi alimentari sparsi per strada ieri mattina, venerdì 29 novembre, in prossimità dei civici 154 e 174 di via Roma – nella giorno di raccolta del sacco viola – ho deciso che la mia sopportazione, che notoriamente non è di livello alto, era giunta al massimo”.

Il sindaco di Pescate Dante De Capitani punta il dito contro Silea, titolare del servizio raccolta rifiuti: “Lunedì partirà una lettera di avvio di procedura di contestazione a Silea con tanto di ammenda per questo e altri disservizi – ha detto -. Mi hanno anche fatto fare brutta figura davanti alle migliaia di automobilisti che ogni mattina transitano sulle nostre strade, abituati a ben altri panorami. Anche mercoledì scorso si sono verificati disservizi nella raccolta rifiuti in via 25 aprile con il vetro non ritirato, senza considerare che nei giorni scorsi avevo mandato ai vertici di Silea una lettera di reclamo per non aver ritirato l’umido in via Baggioli e via S. Alessandro”.

Già in passato il sindaco ha dato multe ai singoli automezzi di raccolta rifiuti per sversamento di cartacce sul territorio comunale: “Sappiamo che non è Silea ad effettuare direttamente il servizio ma si affida ad altre ditte, ma noi il contratto l’abbiamo fatto con Silea che deve scegliere società di raccolta rifiuti che siano in grado di gestire bene il servizio, soprattutto a Pescate – continua De Capitani -. Qui devono capire che Pescate non è un comune che tollera i disservizi. A Pescate chi sporca paga e paga salato, perché i miei stradini dannano l’anima davanti a tutti per tener perfettamente pulito il paese, e questi disservizi sono veri e propri sgarbi a me, perché lo sanno tutti che alla pulizia ci tengo.

Come ci tengo che si ritirino puntualmente tutti i sacchi dei rifiuti, anche nelle vie più strette del paese e non solo sulla provinciale dove è più comodo.

Il sindaco questa volta è davvero stanco: “Il valore della sanzione? Lo comunicherò solo a loro, ma non saranno le solite poche centinaia di euro che solitamente commino – conclude -. Finora sono stato anche troppo tollerante”.