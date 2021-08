Nella lista di centro destra guidata dal candidato sindaco Riccardo De Capitani sono 9 i volti nuovi

“Da oggi parte ufficialmente la nostra campagna elettorale”

OLGINATE – Si è svolto questa mattina, sabato, l’incontro con i cittadini organizzato dalla lista di centrodestra “Olginate Si Cambia” che scenderà in campo alle prossime elezioni amministrative in programma per il 3-4 ottobre.

Il candidato sindaco Riccardo De Capitani ha accolto i presenti presso la nuova sede del gruppo di via San Rocco, inaugurata per l’occasione con il taglio del nastro.

“Da oggi parte ufficialmente la nostra campagna elettorale – ha esordito De Capitani -. Dei 12 candidati che presenteremo 9 sono nuovi, mentre 3 rimangono dalla precedente esperienza. Nello scegliere i nomi abbiamo cercato di coprire interamente il territorio del comune e di rispettare le attitudini personali. Così in caso di elezione ciascuno potrà seguire ambiti diversi”.

A distanza di 5 anni si rinnova quindi la sfida tra l’attuale sindaco Marco Passoni e Riccardo De Capitani, sconfitto nel 2016 per una cinquantina di voti.

“Siamo carichi e siamo convinti di poter recuperare i voti mancanti nella scorsa tornata – ha dichiarato il candidato sindaco -. Abbiamo lavorato bene come minoranza in modo costruttivo e, dove necessario, anche deciso”.

Il programma elettorale e il nome dei candidati della lista “Olginate Si Cambia” verranno svelati prossimamente dal gruppo. Nel frattempo, gli olginatesi potranno lasciare sulle piattaforme social e sui biglietti affissi presso la sede eventuali idee e suggerimenti.