Galbiate. Il 17 gennaio incontro con Massimiliano Romeo, neo segretario della Lega

“Autonomia: quali benefici per i nostri cittadini”

GALBIATE – Le sezioni cittadine della Lega Lombarda della Brianza Laghi e di Robbiate, in collaborazione con la Consigliera comunale del gruppo “Prima Galbiate”, Martina Gilardi, organizzano un incontro pubblico dal titolo “Autonomia Lombarda: quali benefici per i nostri cittadini”. Come relatore d’eccezione, interverrà il parlamentare monzese Massimiliano Romeo, Capogruppo della Lega al Senato e neoeletto Segretario Nazionale della Lega Lombarda.

“Sarà un’occasione per un confronto diretto con i cittadini del territorio lecchese su un tema destinato a portare significativi cambiamenti nella vita quotidiana dei residenti della Regione. Un tema che merita grande attenzione e chiarezza, soprattutto in risposta alla propaganda delle forze politiche centraliste, che hanno cercato, senza successo, di ostacolare il vento del cambiamento” spiegano dalla Lega Lombarda della Brianza Laghi e di Robbiate.

Al tavolo dei relatori, insieme al Sen. Romeo, interverranno il Segretario provinciale della Lega, Daniele Butti, e i referenti cittadini della Brianza Laghi, Giovanni Pasquini, e del Robbiatese, Marco Benedetti.

L’evento si terrà venerdì 17 gennaio alle ore 21 presso l’Auditorium Golfari di Galbiate.